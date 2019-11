Hugo Sierra y Gianmarco se ven las caras en el plató de 'Sábado Deluxe'

MADRID, 17 (CHANCE)

Tras el intenso triangulo amoroso que han formado en Gran Hermano VIP con Adara como protagonista, Hugo Sierra y Gianmarco se han visto las caras en el plató de Sábado Deluxe, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo.

A pesar de que en un primer momento dijo que no iba a hablar ni a aprovecharse de esta situación, Hugo se ha sentado en un plató de televisión después de conceder una exclusiva a una revista. Hugo se ha defendido, asegurando que ha dejado de ir al plató de GH por que está roto y que lo que tenga que hablar lo hará con Adara cuando salga de la casa.

Pero Gianmarco no ha dudado en atacarle, asegurando que no ve claras las palabras de su contrincante y declarando que: "He hablado con su entorno y me ha dicho que no era feliz con Hugo". Este se ha defendido asegurando que no tiene nada en contra de el italiano pero que no se lo cree y que demuestra que todo lo que quiere es salir en televisión y se defiende: "Hace dos años gané el Gran Hermano de anónimos, y después de eso me retiré de todo", sentencia.

"No siento nada por él, en este triángulo de novela de bajo nivel no entro", ha declarado antes de coincidir en el mismo plató con el compañero de concurso de Adara, con el que se ha negado a hablar porque: "No me interesa, me interesa lo que diga mi chica, la madre de mi hijo... Con todos mis respetos... No me lo creo, no creo que esté tan enamorado de Adara, pero tampoco lo estoy juzgando como persona".

Eso sí, ha querido dejar claro que Adara le miraba mucho mejor a él y que ahora tendrán que hablar y aclarar sus sentimientos, aunque se siente decepcionado.