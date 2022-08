La actriz Ana Ruiz da una última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil: "Verte cada día..."

El pasado 4 de noviembre de 2021, el actor José Luis Gil, muy popular por sus personajes de Juan Cuesta en la serie 'Aquí no hay quien viva' y Enrique Pastor en La que se avecina', sufría un ictus por el cual pasaba 22 días ingresado en el hospital. Telecinco informaba en un comunicado que el actor "había ingresado en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo".

"La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación. Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido", agregaban.

Desde entonces, todos los seguidores del actor se han mostrado muy pendientes de su estado de salud, dado que se confirmó que no formaría parte del elenco en la nueva temporada de 'La que se avecina' como consecuencia de la enfermedad. El actor está llevando el proceso con mucha discreción, por lo que son sus compañeros de profesión quienes van hablando de sus avances.

Parece que Gil está evolucionado favorablemente con el paso de los meses. Así lo ha confirmado la actriz y amiga del actor, Ana Ruiz. La intérprete ha aprovechado el Día Internacional del Actor para tener un bonito gesto con su amigo y dar un última hora sobre su estado de salud. "Quería publicar esta foto con mi gran amigo, uno de los mejores actores de este país al que admiro y al que quiero", comienza escribiendo la actriz desde su cuenta oficial de Instagram.









"Está mejorando"

"Me siento una privilegiada de poder vivir de cerca cada paso de tu evolución que cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo", agrega, haciendo referencia a cómo se encuentra su compañero realmente, señalando una mejora por su parte. "Eres un campeón y estás arropado por una familia maravillosa, (que siento que ya es un poco mía también) Verte cada día mejor es un motivo de alegría. ¡Seguimos sumando! ¡Feliz día a todos los actores y actrices!", asegura para terminar el comunicado.

Ruiz no es la única que se ha pronunciado al respecto. "Se notará su ausencia. Sobre todo porque es nuestro queridísimo compañero. Yo llevo trabajando con él 15 años", comenzaba diciendo Jordi Sánchez para COPE durante la presentación de 'Hollyblood', haciendo referencia a la ausencia de Gil en la nueva temporada de la ficción de Mediaset. "Pero bueno, ahí está, mejorando. Yo le he visto y está mejor que hace tiempo. Está avanzando. Yo le vi el otro día y está mucho mejor que hace tres meses", apunta.

Es por esto por lo que hace unos días llamó mucho la atención las palabras de Cristina Medina, quien no se mostró tan positiva como sus compañeros. "Lo que te puedo decir, es que no está bien y no anda muy fino. Su familia está muy cerca de él", contaba la actriz al respecto, aparentemente preocupada por su compañero. A pesar de ello, parece que Gil sigue evolucionando hacia una mejora.