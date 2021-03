Un actor de 'Aída' se cuela en 'First Dates' para encontrar el amor: "Tendría una segunda cita"

"Esta noche nos visitarán algunas personas por segunda o tercera vez, y es que el amor se les ha resistido. Esperemos que esta velada sea la definitiva, románticamente hablando", comenzó diciendo Carlos Sobera, este miércoles en 'Fist Dates', para dar entrada a Fran, quien formó parte del reparto de una importante ficción de Mediaset.

Fran, popularmente conocido como 'El brechas' por la serie de Telecinco, regresó al programa de Cuatro para encontrar el amor. El actor apareció en 'Aída' en varias ocasiones, dado que daba vida a uno de los mejores amigos de Jonathan, quien terminaba conquistando a Lore, interpretada por Ana Polvorosa.

Nada más empezar su intervención en el programa, recordó que en su anterior visita, aunque disfrutó de la cita, no logró conquistar a Sonia, quien le rechazó al quererle solo “como amigo”. Esa reacción no gustó a Fran, por lo que consideró que no era “la mujer de sus sueños ni de su vida”. Como consecuencia, el actor volvía a intentarlo. Esta vez, llegó al restaurante con las ideas muy claras y seguro de lo que estaba buscando. Fran pidió que su cita fuera “una chica organizada que tenga claro que en un futuro será madre”.

"Si veo que ella me transmite y puede tener cosas en común conmigo, probablemente le entregue el detalle que he traído", confesó, dejando claro que guardaba una sorpresa si su cita le agradaba y entraba dentro de sus peticiones.

La primera impresión fue buena, lo que se pudo comprobar con la sonrisa con la que Fran recibió a Albania, una joven de República Dominica que vive en Barcelona y que también pareció estar contenta con su cita. “Me gusta, se ha puesto rojito”, dijo ella."Soy una persona que me gusta mucho dominar, creo que es un pequeño fallo aunque mucha gente me dice que es una virtud", se sinceró Albania. A lo largo de la cena, ambos parecían gustarse, incluso intercambiaron piropos y bromas.

"Sí que tendría una segunda cita"

"Me encantan sus labios gorditos", confesó Fran a su chica tras sincerarse y decirle que deseaba que “se parase el tiempo justo ahora”. Como consecuencia, dado que le gustaba mucho, Fran decidió sacar la sorpresa que había comentado a Sobera al inicio del programa. Esta resultó ser un truco de magia que consistía en hacer aparecer una rosa de una vela en llamas.

A pesar de su esfuerzo, el truco no salió del todo bien y solo logró sacar el tallo de la flor. Sin embargo, Fran supo reaccionar con rapidez y se justificó diciendo a Albania que se trataba de "una flor mágica porque no soy David Copperfield, pero tengo perfil".

Tras esta llamativa cita, llena de risas y de complicidad, Fran logró encontrar el amor en el programa: "Sí que tendría una segunda cita con Albania porque me lo he pasado muy bien y creo que tienes un montón de cosas positivas dentro que puedes sacar". Esta vez, fue correspondido y Albania también quiso quedar una segunda vez "para seguir conociéndonos".