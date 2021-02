Carlos Sobera: “La televisión nos ha hurtado imágenes en la pandemia que para mí eran necesarias”

Vivió en una modesta casa sin agua corriente y con frecuentes cortes de luz en Baracaldo, ahora los únicos cortes de luz se producen cuando se apaga el piloto de grabación de un programa de televisión, o cuando acaba la función de un teatro.

Solían catearle gimnasia pero ahora con todo su éxito profesional, de aquí para allá, el aprobado estaría más que asegurado.

En la España de finales de los 70, sus padres vieron más prudente que estudiara Derecho, pero él no renunció a su derecho de hacer teatro. Y aunque terminó la carrera, y ejerció como profesor de derecho en una universidad durante 10 años... también fundó “El Aula de Teatro”.

Han pasado más de una treintena de programas, películas y funciones de teatro. Porque lo de Carlos Sobera, era vocación e insistencia: “Mis padres estaban muy preocupados con que su hijo se dedicase a la farándula, asique estudié derecho y me lo pasé bien, me dio libertad y dinero trabajar como profesor de derecho”. Ahora estrena una obra de teatro en el Reina Victoria de Madrid, mantenido por la pasión: “necesito el contacto con el público en directo, esto es mi vida y no puedo renunciar a ello”.

Asesinos todos es una comedia hilarante para enseñarnos que todos tenemos un límite de paciencia. Volver al teatro en tiempos de coronavirus ha sido terrible, pero asegura que es seguro. “Hay psicosis en la calle, y mucha confusión con los horarios”.

Le ha cedido a Jesús Cimarro el poder de programar en el Teatro porque tiene ,mucho trabajo en Mediaset, pero volverá a retomarlo, y con el compromiso que siempre tiene con autores españoles “porque hay mucha calidad y el teatro tiene esa obligación con los nuestros”.

De paciencia va bien “con toda la que está cayendo, de ruina, de nervios, aquí somos muy obedientes, y somos muy pacientes y lo estamos demostrando como país”.

No recuerda un programa en el que no le haya dado un ataque de risa, “porque me lo paso genial y soy de risa fácil”. Y pese a que el coronavirus ha frenado algunos planes como la grabación de la versión de First Dates en un crucero, está previsto que se haga más adelante porque las medidas se van a tomar “y espero que para septiembre podamos hacer el crucero”.

El secreto es el casting, y “son los únicos protagonistas del programa”. Alberto Herrera confiesa en primicia que le llamaron para hacer el casting en el primer programa, Maria José Navarro quiso acudir al programa, pero ya no es viable porque se ha echado novio.

El Carlos Sobera actor, o el presentador, está bien definido “el público eso lo tiene bien diferenciado, la gente es listísima, el gobierno no lo sabe, pero lo es”. El terreno de la naturalidad no todo el mundo lo maneja igual, pero Carlos Sobera ha demostrado que, en cada faceta, es siempre él mismo. La televisión dice que ha ayudado mucho en el confinamiento, pero tiene un reproche: “a veces nos han hurtado imágenes que para mí eran necesarias que nos habrían concienciado más”.