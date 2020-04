El actor Adrián Lastra estalla contra los padres irresponsables: "Hay muchas vidas en juego. Sois idiotas"

El domingo ha traído consigo la presencia de los niños en la calle. Por fin podían salir a la calle después de más de 40 días confinados en casa. Un día en el que padres e hijos han sentido una emoción equiparable a la del día de Reyes Magos.

Desde las 9 de la mañana se abrían las puertas de todas las casa para que los niños pudiesen gritar, correr, jugar y disfrutar de la luz del día. Eso sí, siempre siguiendo todas y cada unas de las medidas de seguridad que el Gobierno había dictado. Pero parece ser que algunos que otros no han tenido gran consideración con ciertos aspectos.

Las duras palabras de Adrián Lastra contra los padres irresponsables

Algo que el actor Adrián Lastra no ha dejado pasar en sus historias de Instagram y ha mostrado su indignación ante la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. En primer lugar ha colgado un vídeo en el que se parecía a niños jugando al fútbol en un parque. “Partidos de fútbol. Distanciamiento social. Por aquí al final. Por aquí más de lo mismo. La gente pasando de todo”, aseguraba la persona que graba el vídeo mientras muestra la insólita solución.

Un palazo les pegaba yo a los padres, luego los #Irresponsables somos los adolescentes. #NiñosEnLaCallepic.twitter.com/CuOyCaI1UA — Nothinginworld (@Nothinginworld2) April 26, 2020

A lo que Adrián Lastra ha reaccionado con un tono en el que se mostraba claramente su enfado. La nueva medida de que permite que los niños estén en la calle parece que no se ha entendido del todo. “A ver todas esas familias que están saliendo con sus hijos por lo que ha dicho el gobierno y os estáis pasando el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad por el forro. Dejad de hacer el tonto”.

Tal era su enfado que no podía casi ni pronunciar bien sus palabras: “Si no sabéis meteros a ver las reglas que ha puesto el Gobierno. No salgáis a la calle. Dejad de hacer el tonto porque hay muchas vidas en juego”. Y añadía explicando la situación de muchos: “Hay gente que llevamos dos meses encerrados en casa y me parece… Es que me salen solo palabrotas”.

Y mandaba un claro mensaje a todas esas personas que no están cumpliendo las normas: “La gente que está muriendo y la gente que está infectada en los hospitales. ¿Y luego sois vosotros los que salís a los balcones a aplaudir?”, zanjaba así muy enfadado contra aquellas personas que se han comportado como irresponsables.

También ha dedicado posteriormente un vídeo con palabras muy duras: "Si no sabéis, no salgáis a la p... calle, dejad de hacer el idiota, el imbécil porque hay muchas vidas en juego. Hay gente que llevamos dos meses encerrados en casa y me parece. Es que me salen solo palabrotas. Solo me sale decir que sois tontos, idiotas. Hasta me trabo porque me pongo muy nervioso. La gente que está muriendo, la gente que está infectada en los hospitales y luego sois vosotros los que vais a los balcones a aplaudir".

Lo siento mucho... pero es que me hierve la sangre..... pic.twitter.com/n0hyZMVK14 — Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) April 26, 2020

Un enfado del que también se ha hecho partícipe otra actriz, Sara Sálamo. Esta ha compartido un collage con varias imágenes que muestran diferentes lugares con grandes aglomeraciones de personas y sin cumplir con ninguna protección. Junto a ella se podía leer: “Primeras imágenes… Estaba clarísimo. Somos un país irresponsable y egoísta. Qué vergüenza”.

Las medidas fijadas por el Gobierno para que los niños estén en la calle

Pero el Gobierno ha dejado clara unas simples normas como la sencilla regla de la regla de los cuatro 1 y las recomendaciones del Gobierno

Los niños de menos de 14 años podrán salir una vez al día durante una hora, en un radio de 1 kilómetro máximo de su domicilio.

El horario para estos paseos será de 9 a 21 horas. Se recomienda evitar las horas punta para garantizar el distanciamiento social.

Irán acompañados de un adulto que conviva con ellos (también puede ser un hermano mayor).

Cada adulto podrá salir con hasta tres niños.

Los niños podrán correr, saltar, hacer ejercicio y salir con sus juguetes (pelotas, patinete...) pero no podrán ir a parques.

Los niños no podrán hacer uso de espacios comunes, como parques infantiles.

Niños con síntomas como fiebre, compatibles con los del coronavirus, o que estén en cuarentena, no podrán salir a la calle.

Una irresponsabilidad que está siendo muy comentada en las redes sociales. Pero no podemos olvidar a todas esas familias que han cumplido con todas las indicaciones que ha sugerido el Gobierno.

