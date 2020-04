Indignación en Valencia con este vídeo del desconfinamiento de los niños: “No puedes abrir tu negocio”

El Gobierno anunciaba que los pequeños de casa podrían volver a salir a la calle. Eso sí, con unas determinadas condiciones y apelando a la “responsabilidad”. Desde las 9.00 de la mañana de este domingo y hasta las 21.00 de la noche, los menores de 14 años podrán salir acompañados. Se trata del primer grupo de edad al que se le permite esta licencia dentro del estado de alarma y del confinamiento en el que nos encontramos.

Las condiciones impuestas por el Ejecutivo son las siguientes: será durante una hora diaria, a un máximo de 1 kilómetro de sus casas y acompañados de un adulto, según publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). De igual forma, no podrán salir a la calle, según la orden aquellos que presenten síntomas o estén en aislamiento.

Durante el paseo, los niños podrán llevar a cabo las siguientes actividades: correr, saltar y llevar sus propios juguetes. Pero con 'nula' interacción con otros niños y manteniendo la distancia interpersonal con otros adultos de al menos dos metros. Además, el Gobierno también recomendaba el uso de mascarilllas en los pequeños. Si el adulto que acompaña al menor no es ninguno de sus progenitores, deberá portar una autorización expresa.

ASÍ SE ENCONTRABA EL JARDÍN DEL TURIA (VALENCIA) ESTA MAÑANA

Una tuitera de Valencia adjuntaba un vídeo denunciando una medida que ha incendiado las redes. Así lo explicaba: “Esta mañana he estado en el antiguo cauce del río Turia haciendo un reportaje de la salida de los niños. Me he encontrado con padres irresponsables. Este vídeo que alguien ha grabado lo describe perfectamente. Vengo muy cabreada”.

Esta mañana he estado en el antigua cauce del río turia haciendo un reportaje de la salida de los niños. Me he encontrado con padres irresponsables. Este vídeo que alguien ha grabado lo describe perfectamente. Vengo muy cabreada. Ah, ni un solo @policia ni @policialocalvlcpic.twitter.com/qZOtDsY8OQ — loreto ochando (@loretoochando) April 26, 2020

Miles de personas abarrotan a estas horas los jardines de la capital valenciana en una muestra, en la que todos miramos expectantes las posibles consecuencias de esta medida. Las orillas del turia se han llenado de menores, correteando, jugando... y en algunas ocasiones sin seguir las medidas que estipulaba el Gobierno. Tal y como podemos apreciar en el vídeo, no se están siguiendo la distancia de seguridad en algunos casos. Algunos usuarios denunciaban estas imágenes. Entre los comentarios, podemos leer varios en los que está latente la indignación.

“¡Es increíble! Se han precipitado en abrir el río. Se trata de dar una vuelta cerca de casa y punto", eran algunas de las réplicas a las imágenes a través de Twitter.

Es increible! Se han precipitado en abrir el río. Se trata de dar una vuelta cerca de casa y punto? — Cristina Grau Navarro (@crisgraun) April 26, 2020

UNA ESCENA SIMILAR COMPARTÍA UNA USUARIA EN MADRID

Esta vez sucedía en la plaza que acompaña al Wizink Center. En la imagen, vemos como son muchos los pequeños que corretean a sus anchas en una calle que se ha encontrado prácticamente vacía durante semanas por el estado de alarma.

No puedes abrir tu negocio. pic.twitter.com/bsGxt3aQ7e — El Aguijón ? (@ElAguijon_) April 26, 2020

Así, queda en el aire las supuestas repercusiones que conllevan estas imágenes que se reparten en diferentes puntos del país. Desde RTVE intentaban replicar y explicar las recomendaciones del Gobierno para que estas salidas de los pequeños se llevase a cabo de la forma más ordenada posible.