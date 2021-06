Un accidente en MasterChef provoca que tres concursantes tengan que ser atendidos de inmediato por los médicos

La noche del martes, 'MasterChef' llegó a la parrilla como una de las entregas más llamativas hasta el momento. A lo largo del programa, los concursantes tuvieron que hacer frente a complicados cocinados, un accidente en plena prueba y a una doble expulsión. Después de lo duro que había sido este episodio, Jiaping y Amelia, dos de las favoritas, fueron las expulsadas. Este sorprendente final terminó por derrumbar a los participantes.

Sin embargo, el primer gran obstáculo al que tuvieron que enfrentarse antes de la expulsión, fue en la prueba de exteriores. En mitad del cocinado, los participantes vivieron un momento de desesperación al no saber cómo ayudar a sus compañeros, quienes estaban sufriendo tras sufrir un accidente en cocinas. Después de un tenso momento y de que fueran atendidos por los médicos del equipo, todo quedó en un susto.

Los dos equipos se encontraban dándolo todo para hacer los mejores platos y evitar ir a la prueba de eliminación. Normalmente, durante este momento todo están muy nerviosos y corren de un lado a otro para acabar sus elaboraciones sin hacer esperar a los comensales. Por este motivo, Fran resbaló y se cayó de espaldas al suelo. Esto fue el inicio de un accidente en cadena que terminó con tres heridos.

La caída de Fran empujó a María, quien se encontraba con una olla de agua hirviendo en las manos. Como consecuencia, a María se le derramó el agua que transportaba. El contenido de la olla se precipitó contra el brazo de María, la pierna de Fran y la oreja de Meri, quien se encontraba ayudando a su compañera con el cocinado de los mejillones.





Los tres sufririeron fuertes quemaduras, aunque fue María quien terminó peor parada. La ropa de la concursante estaba empapada, por lo que tuvo que librarse de ella con la ayuda de sus compañeros para evitar quemarse durante más tiempo. La joven, con mucho dolor, se tiró al suelo y, en primer lugar, el resto de participantes la ayudaron y le pusieron hielo a la quemadura hasta que llegaron los sanitarios. "¡Quitarle el jersey! ¡Agua!", gritaban. "¡Ayuda!".

"Necesitamos el botiquín médico, gasas con agua fría, por favor", pedía José para, acto seguido, curar a su compañera. De pronto, apareció Pepe muy preocupado por lo que estaba pasando y envolvió a María en su chaqueta para llevarla hasta donde estaban los médicos. "Me duele muchísimo", reconocía ella. "Levantamos a María y le sacamos fuera", ordenó el chef, una decisión que dejaba al equipo rojo con una aspirante menos. "Es que ha venido Fran, se ha resbalado y ha tirado el agua caliente", explicaban a Pepe. "Que me he escurrido y me he caído", se justificaba Fran.





"Lo primero es la salud"

"Lo primero que estemos todos bien. Lo primero, es lo primero. Lo primero es la salud", exigía Pepe ante la negativa del resto de concursantes de abandonar el cocinado para ser atendidos. Posteriormente, los médicos atendieron tanto a María como a Fran y Meri. Todo se quedó en un susto, pero, durante la valoración, Fran estaba apenado al sentirse culpable por lo sucedido y se derrumbó.

"Tengo el brazo quemado, pero las manos no, que es lo que más me preocupaba para seguir cocinando. Así que, a curarme el brazo cuando me digan, y a seguir", decía María una vez recuperada, positiva, aunque algo afectada al no haber podido acabar la prueba al tener que abandonar para ser atendida por los servicios médicos.

"¿Qué te pasa Fran?", quiso saber Samantha. "Me siento un poco frustrado porque yo llevo de camarero 14 años y me habré caído una vez o dos, pero que alguien haya tenido un accidente por lo que me ha pasado a mí eso nunca. No es una sensación agradable", se sinceraba Fran con la voz entrecortada. "No es tu culpa", le animaban sus compañeros. "No culpo a Fran para nada, que se quede tranquilo conmigo, porque esto es un accidente que le podía haber pasado a cualquiera. Me da muchísima pena verle afectado", aseguraba María.