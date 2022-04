El accidentado paso de 'Ya son las ocho' a Pedro Piqueras en directo: "Entra o no"

Los pasos a Pedro Piqueras se han convertido en un mítico momento para los espectadores de Telecinco, aunque, concretamente, cuando se encargaba de ello 'Sálvame'. Antes de modificar la parrilla de la cadena y Paz Padilla seguía al frente del espacio de La Fábrica de la Tele solía ser ella quien daba paso a 'Informativos Telecinco'. Estos momentos dieron mucho que hablar, ya que en el programa se encontraban de risas y bailando, mientras cedían la palabra a Piqueras, quien debía mantener la compostura para informar de las durar noticias sobre la pandemia por coronavirus.

No obstante, desde hace unos meses, Mediaset incorporó 'Ya son las ocho' después de 'Sálvame', por lo que Sonsoles Ónega pasó a ser la encargada de conectar con Piqueras. Esto comenzó a aportar seriedad y evitó que el presentador de informativos tuviera que seguir haciendo frente a estos tensos momentos. Sin embargo, este martes, la transición ha rememorado un poco aquellos polémicos pasos de 'Sálvame Tomate'.

En esta ocasión, tras dar por finalizado el espacio, la presentadora de Telecinco se despedía de los espectadores y saludaba a Piqueras para cederle la palabra. Todo iba según marcaba la escaleta, pero un fallo de realización perjudicó la entrada del periodista. Este error duró unos segundos hasta que se pudo solucionar. Mientras tanto, Ónega tuvo que mantener la compostura mirando a cámara y solo se escuchaba la voz del presentador.





"Entra Piqueras o no"

"Acabamos ‘Ya son las 8’ y se quedan con Pedro Piqueras en ‘Informativos Telecinco’. Buenas noches", señalaba la conductora del espacio. En ese momento, debería haber aparecido en pantalla Piqueras, pero solo se escuchaba su voz: "Muy buenas noches a todos".

Por su parte, Ónega, con cara de circunstancia, se esforzaba por mantenerse seria sin apartar la mirada de la cámara, intentando así aguantar el plano hasta que se solucionarse el problema. Finalmente, en el segundo intento, todo parecía haberse solucionado y Piqueras aparecía en pantalla para hacer un breve resumen de lo que se vería en 'Informativos Telecinco'.

"Muy buenas noches a todos. Empezamos con el momento que se ha vivido hoy en las Cortes. Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano, ha hablado en el Congreso ante los representantes del pueblo español. Con firmeza, ha acusado a Putin de querer acabar con la democracia y asesinar impunemente a civiles. Y, de paso, ha pedido armas con las que combatir al invasor", comenzaba diciendo Piqueras.

Todo volvió a la normalidad, pero este momento, como no podía ser de otra manera, llegó a las redes sociales. Los usuarios de Twitter lo señalaron como un divertido momento y no dudaron en compartirlo: "Entra Piqueras o no", decían.

entra Piqueras o no pic.twitter.com/Kl8JAUlSW9 — Diego ?? (@diegobferrandez) April 5, 2022