Radiografía del voto eurovisivo: estos son los países que más nos apoyan en Eurovisión

España cumple este año 50 años sin ganar el festival de Eurovisión. La última vez fue en 1969 con Salomé y su "Vivo cantando", un certamen que se celebró en Madrid tras el triunfo de Massiel en la edición anterior. Dos victorias consecutivas que han dado paso después a un largo y desolador vacío de alegrías. Los números de España en Eurovisión son deprimentes: desde hace más de 20 años no logra situarse en el top5, no pasa del puesto diez desde 2003 y es uno de los países con peor bagaje de los últimos años, a la altura de Eslovenia o Bielorrusia. Otro dato aún más preocupante: nuestro récord de puntuación (125 gracias a Mocedades y "Eres tú" en 1973) no se ha superado ni incluso con el doble sistema de puntuación que implantó Eurovisión hace tres años.

Pero, ¿por qué los países no nos votan? ¿Es cierto que es el sistema de puntos depende de la geopolítica? Si miramos las diez últimas ediciones, hasta 41 países han dado al menos un punto a España desde 2009. Un dato que demuestra, por tanto, que las apuestas de TVE pueden llegar a sumar puntos de prácticamente cualquier país participante. Eso sí, los dos que más nos apoyan son vecinos. Portugal es quien más puntos nos ha dado en esta década: 65 puntos. Hasta en ocho de los diez últimos festivales, los lusos se han acordado de España. Significativos fueron, sobre todo, sus cinco puntos del televoto en 2017 que evitaron el "zero points" para Manel Navarro y su "Do it four your lover". Francia es nuestro segundo principal granero de puntos: 38, incluyendo un "doce" a Lucía Pérez y su "Que me quiten lo bailao" en 2011.

En tercera posición aparece por sorpresa Albania. Un país que nos dio el "doce" en 2014 para Ruth Lorenzo y que ha engordado nuestro resultado en otras cuatro ediciones. Sin embargo, desde 2016 no nos ha vuelto a votar. Suiza también es bastante fiel a España, ya que nos ha otorgado 26 puntos. Rumanía, con 28 votos e Israel con 20 cierran el grupo de países "amigos".

Esta relación amistosa no se da, sin embargo, con opaíses mediterráneos con los que mantenemos estrechos lazos culturales. Italia sólo nos ha regalado 14 puntos en diez años, frente a nuestros 73 desde su regreso al concurso en 2011. Chipre, por su parte, nos ha dado escasamente 13 puntos y Grecia, sólo uno. Andorra nos premió con un "doce" para Soraya en 2009, su última vez en el concurso.