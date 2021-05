Se publica el resultado del test de drogas de Damiano David, ganador de Eurovisión con Italia

La polémica ha empañado el triunfo en Eurovisión de Damiano David, vocalista del grupo Måneskin. Tras unas imágenes que vieron la luz en redes sociales, muchos usuarios acusaron al italiano de consumir drogas en pleno directo, delante de toda Europa, delante de todo el mundo. Ante el revuelo generado, el mismo cantante se ha ofrecido a someterse a un test de drogas, del que ya se conoce el resultado.

En un comunicado que ha hecho público la organización del concurso de la canción europea, se puede leer lo siguiente:

"Tras las denuncias de consumo de drogas en la Sala Verde de la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión el sábado 22 de mayo, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), según lo solicitado por la delegación italiana, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de los hechos, incluida la comprobación de todas las imágenes disponibles", frase tras la que se da a entender que la petición de esclarecer lo ocurrido ha venido motivada por la propia delegación italiana.

"El cantante principal de la banda Måneskin también realizó voluntariamente una prueba de drogas hoy, que arrojó un resultado negativo visto por la UER. No hubo consumo de drogas en la Sala Verde y damos por cerrado el asunto", zanjan desde la organización de Eurovisión 2021. Tras lo que han querido añadir: "Estamos alarmados de que la especulación inexacta que condujo a noticias falsas haya eclipsado el espíritu y el resultado del evento y haya afectado injustamente a la banda".

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room. Read our full statement here ?? https://t.co/ChPX0C9wTO pic.twitter.com/MQWGyzyxDc

VIDEO: "I don't use drugs. Please, guys. Don't say that really, no cocaine. Please, don't say that," said Damiano David, vocalist of the Eurovision winning band Maneskin of Italy https://t.co/Ja5FvFvkS1#Eurovisionpic.twitter.com/8OMOKn7vWj