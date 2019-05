Miki: "El público europeo va a entender el mensaje de 'La venda'"

Con una inusual sencillez y tranquilidad, Miki recibe a COPE con gorra, pantalón corto y sandalias en el último piso de su hotel en Tel Aviv. Quedan menos de 48 horas para que se suba al escenario de Eurovisión para cantar ante doscientos millones de espectadores y ni las expresiones de su cara ni sus ojos reflejan cualquier atisbo de miedo o temor. Todo lo contrario: el candidato español confía ciegamente en su propuesta, cree que este año se han hecho las cosas bien y que esto supondrá que España vuelva a la zona noble de la tabla clasificatoria. El artista catalán aspira a estar entre las diez mejores aunque lo más importante para él es que su actuación sea perfecta y quedar satisfecho con el resultado. La delegación española, más unida que nunca, se conjura en torno a él y el optimismo es palpable. "Se ha trabajado desde el día uno", insiste. La suerte - y la venda - puede caer por fin del lado de España y Miki confía en ser el artífice de este logro eurovisivo.

- ¿Cómo te sientes a muy pocas horas de defender a España en Eurovisión?

- Bien. Tengo muchas ganas ya de poder demostrar a Europa lo que llevamos preparando tantos meses.

- ¿Cómo lleva tu familia la sobreexposición a la que te enfrentas estos días?

- Mi madre es la que peor lleva los temas mediáticos. Me cuenta las cosas que dicen de mí en algunos medios y yo le digo que no haga caso. Pero toda mi familia está muy orgullosa de mí.

- Hablando de lo que opina la gente, tras el primer ensayo lo primero que hiciste fue mirar el móvil para ver qué se decía en redes sociales. ¿Vas a hacer lo mismo después de actuar en la final?

- En el primer ensayo nosotros no estuvimos orgullosos de lo que hicimos. No nos sentíamos cómodos del todo y no fue como esperábamos. Por eso miré las redes sociales para ver qué se decía. Luego vi que la gente se quedó contenta y es cierto que en el segundo ensayo hubo mejoras sustanciales en la realización y nosotros nos sentimos más cómodos sobre el escenario. El día de la final no creo que mire el móvil. Lo primero que haré será hablar con mi familia.

- ¿Tienes miedo de que el público europeo no entienda el mensaje de la canción a través de lo que pasa sobre el escenario?

- A mí cuando me presentaron "La venda" me enseñaron también el mensaje que tiene de fondo. Yo creo que la gente va a entender metafóricamente lo que ocurre sobre el escenario. Y en el caso de que no sea así, a la gente le gusta lo que ve. Hemos conseguido una puesta en escena que llama la atención, la entiendas o no. Pasan cosas sobre el escenario y no paramos ni un momento. Eso ya es una victoria.

- La figura de la marioneta de tres metros, apodada por vosotros como Paco, fue lo que más controversia generó tras el primer ensayo. ¿Valorasteis la opción de eliminarlo finalmente de la actuación?

- Nunca pensamos en quitar a Paco de la escenografía. Él juega un papel importante. Él representa todo lo malo, el sistema que viene a zarandearnos o que nos dice hacia qué dirección tenemos que ir. Por eso hemos explicado el concepto y Paco tiene que estar sobre el escenario. Es ya una estrella internacional.

- Este año se respira muy buen ambiente en la delegación española y rebosa el optimismo. ¿Cuánta culpa tienes tú de esto?

- Yo creo que este año desde el principio se dijo que había que hacer las cosas bien. Se ha trabajado desde el día uno. Y me he rodeado de gente muy distendida pero a la vez también profesional.

- ¿Cuántas veces has llegado a cantar "La venda" en estos últimos cuatro meses?

- No sé cuántas en total, pero seguro que la he cantado 40 o 50 veces al dia de media. No estoy cansado de ella. Esta canción la llevo ya en mis venas para toda la vida y seguro que también formará parte de mi álbum

- ¿Qué le dirías al representante español de 2020 si lo tuvieras delante ahora mismo?

- Yo le diría que relativizara todo, que se tomara todo con humor porque si algo hemos hecho bien este año es llevar las críticas con humor. No puedes enfadarte por los comentarios de la gente. Todas las personas pueden dar su opinión. Y, sobre todo, que disfrute y aproveche el bagaje que te da esta experiencia como artista.

- ¿Animarás a otros compañeros tuyos de OT a presentarse en futuras ocasiones?

- Hay gente que no lo ve necesario para su carrera o que sea productivo. Y está en su derecho de pensar así. Pero en mi caso ha sido una exposición increíble y no me arrepiento en absoluto.

- ¿A partir de qué posición consideras que sería un gran puesto en la final del próximo sábado?

- Un buen puesto para mí sería cualquiera del top10.