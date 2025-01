Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot completan la final del Benidorm Fest 2025

Ya se conocen las cuatro últimas plazas para la gran final del Benidorm Fest del próximo sábado 1 de febrero: Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot. En una noche desbordante de energía, luz y color en el Palau de L'Illa de Benidorm, se han podido ver unas propuestas sobre el escenario de muy diferentes estilos. A ellos se suman Lachispa, Kuve, Lucas Bun y Daniela Blasco. Todos ellos buscarán conseguir representar a España en el Festival de Eurovisión del próximo mes de mayo que se celebra en Suiza.

J Kbello con 'V.I.P' ha hecho vibrar al público siendo uno de los temas que irán a la gran final del próximo sábado. Una puesta en escena con una medida combinación de elementos escenográficos de luz, coreografía y baile, todo ello en un tono apagado que invita a focalizar la atención en él. Jesús Cabello Pozo es quien hay detrás del nombre artístico de J KBello, un artista que ha levantado al público con un espectáculo de baile y ritmo desbordante. La canción relata la atracción y el amor que una persona siente en un ambiente de fiesta y baile de forma instantánea al cruzar la mirada con alguien.

Melody con 'Esa Diva' se convierte en una de las ganadoras de la noche. Subida sobre un columpio a lo alto del Palau de L'Illa de Benidorm, la cantante sevillana ha deslumbrado, más allá de con grandes juegos de luces, con una portentosa voz que la ha encumbrado -literalmente- a los cielos de Benidorm mientras el público coreaba el estribillo de la canción. Un no parar de baile y música que ha hecho vibrar y con el que ya se asegura estar en la final del certamen. Juegos de cámara, movimientos y mucho ritmo han sido la tónica en todo momento.

Mel Ömana, Melodía Pérez, logrado el pase a la final con 'I'm a Queen'. Con un inicio muy potente visualmente, el concepto de esta puesta en escena ha llevado hacia momentos introspectivos y de danza, luz y color. Es en sí mismo una evolución que se da durante cada segundo. Un tema que la cantante y compositora canaria ha defendido sobre el escenario con una cuidada puesta en escena. Su estilo viene de una fusión y experimentación de ritmos que, por ejemplo, su estancia en Cuba y Portugal le enriquecieron. Fruto de ese marinaje de géneros y estilos nació la propuesta que presentó en el certamen. La canción lanza mensajes de superación frente a la adversidad con un claro sentimiento de empoderamiento.

Mawot mostró 'Raggio Di Sole' vocalmente la defendió con mucha solvencia, y pudo hacerse hueco en una noche en la que había mucho talento sobre el escenario. Lo que muestra Roberto Comins, que es como se llama el castellonense que está detrás de su nombre artístico, es muy correcto, con un juego de luces con formas triangulares y un final que impacta acercándose hacia un niño.

deteresa, henry semler, Celine Van Heel y carla frigo se quedan fuera

Carla Frigo no ha conseguido el pase con 'Bésame'. Una propuesta con la barcelonesa que ha llenado de energía, baile, fuego, coreografía y elementos visuales en el escenario. El tema refleja en su letra la sensualidad y la manera de recordar de una forma fuerte la múltiple conexión que se puede generar con alguien. Natural de Barcelona, Carla Frigola, conocida como Carla Frigo, es una creadora de contenido conocida por tu presencia en TikTok con más de cuatro millones de seguidores en esa red social.

DeTeresa, Inés Ramos de Teresa, con 'La Pena' no ha logrado convertirse en finalista pese a contar con el apoyo del público con un espectáculo que no ha dejado indiferente al público. Y es que la artista llega a mostrar subida al escenario una bufanda de fútbol, un abanico y hasta un gran toro al que en un momento dado llega a subirse. Sin parar de moverse sobre el suelo del Palau, la artista ha sorprendido y enseñado algo muy diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora en el Festival. La letra de la canción refleja una profunda pena sobre las rupturas sentimentales y expone una reflexión de cómo la propia pena se convierte en mejor acompañante.

Celine Van Heel con 'La casa' ha intentado subir literalmente a lo más alto. No obstante, se ha quedado a las puertas. Con una escalera con la que hacen juegos de luces y sombras en inicio, la artista ha tenido un inicio con sombras que ha sorprendido, seguido de luces, baile y una realización a la altura. No obstante, no ha logrado los apoyos necesarios para conseguir hacerse un hueco el próximo sábado.

Henry Semler tampoco ha logrado ser uno de los finalistas con el tema 'No lo ves'. Un plano secuencia que le sigue y le rodea, unos tonos apagados y un sofá ha sido el guion que ha tenido en todo sobre la imagen. Un tono intimista que ha hecho conectar la parte más personal de cada uno con el mensaje que buscaba transmitir. No obstante, y pese a una puesta en escena solvente, no ha logrado pasar. El artista, de origen estadounidense, ha intentado ganarse el apoyo del público y el jurado con una balada que muestra el sentimiento de ser invisible ante una persona que ya no ve a la otra persona. Henry selmer: todo un plano secuencia que le sigue, intimista, con un sofá, tonos apagados, rompe con iluminación al final. Atrapa.