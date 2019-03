Los ocho temazos de Eurovisión 2019 que ya deberías haber escuchado

A sólo dos meses de la gran final, Eurovisión 2019 ya tiene las 41 canciones que competirán este año por el triunfo en Tel Aviv. Como es habitual, la mezcla de géneros y estilos predomina en un año especialmente marcado por el gran número de solistas masculinos. En Israel se podrá escuchar desde los sonidos del folclore polaco con Tulia hasta el tecno extremo de los islandeses Hatari. Entre tanta variedad, diez apuestas destacan sobre el resto por su calidad e interés que ha despertado entre los eurofans y los apostantes. Te las presentamos a continuación.

1. ITALIA. Mahmood "Soldi"

Ganador sorpresa del festival de Sanremo, Mahmood se ha convertido en la gran revelación de este año en Italia. Su tema "Soldi" se ha convertido en el más escuchado de lo que llevamos de 2019 y suena como uno de los favoritos para la victoria en Tel Aviv. Con sonidos muy actuales y un trasfondo social, la voz de este joven de origen egipcio sorprende desde la primera escucha. El tema, que contiene también letras en árabe, narra cómo su padre se fue de casa cuando él era tan solo un niño.

2. PAÍSES BAJOS. Duncan Laurence "Arcade"

Es la opción favorita de las casas de apuestas. Duncan Laurence aterriza en Eurovisión con un potente medio-tiempo que ya ha encandilado a gran parte de los seguidores del festival. En palabras del propio cantante, su tema "Arcade" es una historia sobre la búsqueda del amor de tu vida. "Me inspiré en la historia de un ser querido que murió a una edad temprana. Las palabras y los acordes vinieron solos, por lo que, a pesar de las alternancias en la canción, todavía suena muy orgánico", asegura Laurance.

3. SUIZA. Luca Hänni "She Got Me"

El joven Luca Hänni es un tío con suerte. En 2012, participó en la novena temporada del talent show musical '‘Deutschland sucht den Superstar'’. El suizo se convirtió en el único menor de edad y no alemán en ganar este concurso. Como premio, recibió 500.000 Euros y un contrato musical con Universal Music. Su primer single - "Don't Think about Me", fue número uno en las listas de éxitos de Alemania, Austria y Suiza. Su primer disco corrió la misma suerte. Ahora, llega a Eurovisión con uno de los temas más movidos y que más expectación ha generado entre los eurofans.

4. SUECIA. John Ludvink "Too late for love"

El sueco John Ludvink puede poseer este año la mejor voz masculina del festival. El intérprete ganó este fin de semana el Melodifestivalen, la prestigiosa preselección que organiza la SVT para elegir a su representante en su segunda participación. Lundvink estará acompañado en el escenario de un potente coro gospel y una puesta en escena donde el juego de luces será fundamental. Además de componer este tema, el cantante también es autor de la canción que Reino Unido presenta este año.

5. MALTA. Michela "Chameleon"

Malta es uno de los países participantes en Eurovisión que nunca ha ganado el concurso. Además, lleva dos años sin pasar a la final. Esta vez, la televisión maltesa ha optado por la elección interna eligiendo a Michela Pace y la canción "Chameleon". La artista ganó la primera temporada de "X Factor" en Malta, que terminó en enero, cuyo premio fue un contrato discográfico y la oportunidad de representar a su país en Eurovisión 2019. La isla mediterránea presenta una de las apuestas pop más modernas de esta edición.

6. GRECIA. Katerine Duska "Better Love"

Tras los últimos varapalos, Grecia también ha optado este año por la elección interna. La desconocida Katerina Duska llega a Tel Aviv con un potente tema que recuerda al estilo de Florence & The Machine. La canción se define como la representación de la terna búsqueda de un amor superior, incondicional y sin disculpas. Por su parte, la artista añade también que quer'ìa que quién escuchase la canción "sintiese como un abrazo (...) tiene un espíritu absoluto de lucha sobre una palabra que usamos habitualmente pero que rara vez encontramos significado". El resultado ha enamorado a muchos eurofans.

7. PORTUGAL. Conan Osíris "Telemóveis"

La apuesta más alternativa (y tal vez compleja) de este año la presenta nuestro país vecino. Aún con el subidón de su primer triunfo con Salvador Sobral en 2017, los portugueses han dado un giro de 180 grados a sus proyectos eurovisivos optando por candidaturas arriesgadas y de calidad. Conan Osíris, que en su curriculum cuenta con haber sido dependiente en una tienda erótica, ganó el Festival da Cançao con un tema que se mueve entre el funk brasileño, la música oriental y el pop. Ataviado de una máscara metálica que tapa su barbilla y sus mejillas, y una extraña garra alargada, la performance junto a un bailarín promete ser uno de los momentazos del festival.

8. AZERBAIYÁN. Chingiz "Truth"

Azerbaiyán se quedó el año pasado por primera vez fuera de la final. Un duro golpe para el país del fuego, que este año intentará redimirse con Chingiz y su canción "Truth". El tema habla sobre una relación deshonesta y tóxica. Una traición y la dificil decisión posterior: aceptar el engaño o liberarse de las falsas ilusiones. Una apuesta vanguardista, electrónica y bailable que puede ser la sorpresa en Tel Aviv.