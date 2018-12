Los concursantes de "OT", molestos porque Israel sea la sede de Eurovisión 2019

Si "Operación Triunfo 2018" ha estado trufado de polémicas, parece que su continuación con Eurovisión no va a ser menos. En las últimas semanas, la gran mayoría de concursantes han mostrado su desgana hacia la posibilidad de representar a España en el mítico festival. Sólo Famous, el ganador de la edición, y Noelia han hecho pública su ilusión por competir en el certamen. El resto se escudan en que hay compañeros a los que le hace "más ilusión" para ocultar que prefieren quedarse fuera de esta carrera. Sin embargo, los 16 concursantes están obligados por contrato a optar en la preselección y este mismo miércoles tras la final se dieron a conocer sus canciones.

Para conseguir que haya un mejor ánimo de cara al festival, este viernes tres redactores de RTVE.es y expertos en Eurovisión acudieron a la academia para dar una charla sobre el festival. César Vallejo, Irene Mahía y Fernando Macías les contaron la oportunidad que supone para ellos acudir al certamen y derribaron algunos falsos mitos sobre él.

Sin embargo, los fans del programa se han molestado por las caras de apatía que la mayoría de consursantes tenían durante dicha charla. Una imagen que refleja el poco entusiamo que les despierta Eurovisión. Por si fuera poco, dos de las concursantes también mostraron su rechazo a que Israel sea la sede del próximo concurso. "El Festival está muy bien como oportunidad y tal, es por otras cosas que, en mi caso, no tienen que ver con la música. Si fuese en Ámsterdam... Es todo lo que tengo que decir", ha dicho Alba Reche. A continuación, María señalaba: "La elección de la sede es desafortunada". Natalia, por su parte, también se ha sumado a Alba y a María. La tercera clasificada considera que si Eurovisión no se celebrase en Israel, la actitud de todos ellos hubiera sido "más abierta". Unas opiniones muy polémicas que pueden provocar ciertos contratiempos en la delegación española si alguna de las tres es finalmente la representante de TVE en Tel Aviv.

También han arrojado dudas sobre el modo de elección del cantante. Damion ha dicho que "como artista no iría contento porque no he participado en la elaboración de la canción. "No he estado en ningun proceso. Voy como interprete y no como artista de esa canción", se ha justificado.