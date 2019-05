01.10h El ganador del 'Festival de Eurovisión 2019' es Duncan Laurence, que ha cautivado a todos con la emoción de 'Arcade'. La edición de 2020 se celebrará en Holanda.

01.00h Holanda gana el festival de Eurovisión 2019 con 492 puntos, seguida de Italia (465), Rusia (369) y Suiza (360). Por su parte, España se quedó en el puesto 22 de 26 (con 60 puntos).

00.55h. Definitivamente, España será vigésimo segunda (22º) en este festival de Eurovisión 2019.

00.54h El televoto aúpa a Noruega hasta la primera posición, obteniendo un total de 338 puntos.

00.51h El televoto concede 53 puntos a España que, ahora, se sitúa con 60 en total.

00.47h Las votaciones del jurado terminan con la primera posición para Suecia (239 puntos); Macedonia del Norte, segunda (237); y Países Bajos, tercera (231). España se sitúa la final de la tabla con 7.

00.32h Rusia concede 1 punto a España, que cuenta con 7 en su casillero, ocupando la última posición.

00.29h. España obtiene 6 puntos y ocupa, de momento, el penúltimo puesto en Eurovision. Sólo supera a San Marino, con 5 puntos.

00:26h. Bielorrusia concede 6 puntos a España y 6 a Israel, los países que se sitúan en los lugares más bajos de la tabla clasificatoria.

00.24h. Macedonia del Norte se sitúa en primer lugar con 113 puntos, seguida de Suecia e Italia, con 81 ambas.

00.19h. El jurado Español da sus 12 puntos a Suecia, lo que les coloca en cuarta posición. En cabeza, Italia.

00.18h. Tampoco Países Bajos, Montenegro, Estonia o Polonia se decantan por España. ¡Se le resisten los puntos a España!

00.14h. Portugal, Azerbaiyán, Malta, Macedonia y San Marino no conceden ningún punto a España.

00.06h Cuenta atrás: se cierran las líneas y el público ya no tendrá más tiempo para seguir votando a sus representantes preferidos.

00.05h. Puesta de escena espectacular de Madonna, que ha optado por incluir toques futuristas en su 'performance'. ¡La reina del pop apareció por primera vez en un festival de Eurovisión!

23.55h. Comienza la actuación de Madonna, que interpretará su canción 'Like a prayer', y un nuevo single titulado 'Future', presentado ahora mismo, en Eurovisión 2019.

23.36h. Madonna: "El poder de la música es unir gente"

23.35h. ¡Madonna está en la green room! La artista da la enhorabuena a todos los candidatos y asegura que todos son ganadores

23.33h. Nuevo recap con todas las actuaciones de esta noche. ¡Queda ya poco tiempo para votar!

23.30h. Y ahora, Gali Atari sale al escenario para cantar junto a todos ellos "Hallelujah" (ganadora de Eurovisión 1979). ¡Qué momento tan bonito!

23.29h. Seguimos con este intercambio de canciones. Eleni Foureira canta "dancing lasha tumbai" de Verka Serduchka (Ucrania, 2007). Y él a su vez canta "Toy" de Netta (Israel, 2018).

23.27h. Tras el repaso de las 26 canciones que compiten, estrellas eurovisivas salen al escenario para cantar canciones de otros países. Conchita Wurst, ganadora de 2014, canta el tema sueco "Heroes" (2015). Después, Måns Zelmerlöw interpreta "Fuego" de Eleni Foureira (2018)

23.15h. Así ha sido la actuación de Miki

23.10h. ¡Maravilloso Miki! El representante español ha una gran actuación y con él en el pico del satélite se pone fin al bloque de actuaciones . Ahora llega el turno de votar. Los teléfonos van a abrirse y el público europeo tendrá que elegir a su favorito. ¡Ojalá España reciba muchos puntos esta noche!

23.03h. Ojo a Australia que amenaza con ganar el concurso. Pero ahora dejamos todo de lado porque llega nuestro momento. Le toca cantar a Miki. El artista catalán representa a España con "La venda". En la escenografía hay de todo: una estructura gigante en forma de casa, un robot de tres metros, una cámara go-pro y, sobre todo, mucho color y derroche de energía. ¡Vamos a hacer bailar a toda Europa!

22.59h. ¡Se cae abajo el pabellón! Vaya ovación para Suiza, que no alcanzaba la final del festival desde 2014. Pero atención porque ahora es el turno de la australiana Kate Miller-Heidke y esa escenografía en el espacio que ha sido tan aplaudida y que algunos creen que puede valer un triunfo eurovisivo. Así suena "Zero Gravity"

22.53h. Llega la traca final del festival de Eurovisión. En primer lugar tenemos a Luca Hanni. El intérprete suizo se ha convertido en una de las revelaciones de la segunda semifinal y algunos creen que puede ser el ganador sorpresa de esta noche. Sin duda, "She got me" es una de las opciones más bailables de la noche y su realización para televisión es, simplemente, apabullante.

22.51h. Gran aplauso para Mahmood, que como decimos todavía puede ser protagonista del momento de las votaciones. Antes, nos quedan por escuchar otras cuatro canciones. La primera es la de la serbia Nevena Bozovic, que nos trae una de las baladas más bonitas de esta edición. ¡Y, además, interpretada en serbio!

22.45h. ¡Emotiva actuación de Bilal Hassani! Y ahora otro país del Big5 sale a escena. Hablamos de Italia con el ganador de Sanremo Mahmood. Llegó a Tel Aviv como uno de los grandes favoritos, aunque sus opciones se han desinflado puesto que la puesta en escena no ha sido bien recibida. En todo caso, "Soldi" es uno de los mejores temas de esta edición y nunca hay que infravalorar a Italia.

22.42h. ¡Qué maravilla Azerbaiyán! Sin duda alguna, conseguirán un gran resultado esta noche. El público está encantado con esta propuesta tan innovadora y Chingiz ha estado soberbio. El bloque de actuaciones entra en su recta final con Francia. Bilal Hassani protagoniza esta noche una actuación con mensaje puesto que está acompañado en el escenario de una bailarina obesa y otra sorda. El mensaje: todos somos reinas. Ha sido una de las propuestas que mejor han sido recibidas desde los ensayos y quién sabe si estamos ante una posible sorpresa esta noche.

22.37h. Prepárense porque todo lo que viene ahora son platos fuertes. El primero es Azerbaiyán. Tras quedarse el año pasado por primera vez fuera de la final, los azeríes han echado el resto y presentan este año una de las propuestas más trabajadas de esta edición. Dos robots son protagonista de esta actuación, donde Chingiz cambia de un corazón roto por un amor fallido a otro nuevo. Maravilla visual made in Baku.

22.33h. No parece que haya generado una gran reacción Victor Crone. Muchos, de hecho, ni siquiera creían que iba a estar en la final. En todo caso, es el momento de dar la bienvenida a la bielorrusa Zena y su canción pop "Like it".

22.30h. ¡Arde el pabellón de Tel Aviv con esta actuación diferente y arriesgada! Veremos si el jurado apoya esta candidatura. Y rápidamente nos vamos a Estonia para escuchar a Victor Crone y su tema "Storm". Cabe mencionar que Victor no es estonio, sino sueco. Sin embargo, se presentó a la preselección de este país y consiguió el triunfo.

22.27h. El show sigue y ahora llega uno de los platos fuertes de la noche. Hablamos de la banda irreverente de tecno punk Hatari, que nos ofrece un espectáculo infernal con cuero, cadenas, martillos y una jaula de metal. Esta actuación demuestra que en Eurovisión caben todos los estilos.

22.21h. Gran aplauso también para Noruega y ahora llega el momento del británico Michael Rice, que nos regala la balada "Bigger than us". Como curiosidad, cabe destacar que este tema está compuesto por el representante sueco John Lundvik. - Con Reino Unido llegamos al final del segundo bloque.

22.17h. Como no podía ser de otra manera, ovación del público local a su representante. ¡Y qué bien ha cantado Kobi! Cruzamos de nuevo Europa de este a oeste para irnos a Noruega. El trío Keiino ofrece una de las propuestas más populares. El pop, la electrónica y el yoik - un tipo de canto especial utilizado por el pueblo lapón - se dan la mano para revolucionar el pabellón 2 de la Expo de Tel Aviv.

22.10h. Bien Katerine Duska, que aspira a entrar en el top10 de la final. Veremos si lo consigue, aunque su actuación lo merece. Y ahora llega el turno del anfitrión. Tendrá difícil Kobi repetir el éxito de Netta el año pasado pero Israel presenta una actuación sobria, sencilla pero muy bien ejecutada por su intérprete.

22.06h. Otra ovación para Duncan Laurence, que ha estado soberbio. ¡Hay gente del público incluso llorando! Maravillosa actuación que refrenda a Países Bajos como la opción más fuerte de la noche. El país centroeuropeo no logra la victoria en Eurovisión desde 1975. Y llegamos al ecuador del bloque de actuaciones con Grecia y su solista Katerine Duska. La griega nos invita a sumergirnos en su jardín mágico en una actuación muy completa.

22.03h. ¡Se cae la Expo de Tel Aviv con la actuación de Tamta! Pura energía. Y no hay tiempo para respirar porque llega el momento del gran favorito. El neerlandés Duncan Laurence sale al escenario junto a su piano para ofrecer una de las actuaciones más emotivas de la noche. Su tema "Arcade" ha sido siempre la opción predilecta en las casas de apuestas y la contundencia vocal de Duncan eleva esta propuesta. Llega el momento de la emoción.

21.59h. Después de la reflexiva actuación de Eslovenia toca de nuevo bailar con Tamta y su "Replay". La propuesta chipriota, claramente influenciada por el éxito de Eleni Foureira y "Fuego" el año pasado, está llamada a ser uno de los éxitos del próximo verano. Aunque ella no impresiona por su capacidad vocal, la canción es una maravilla y vamos a disfrutar mucho con una actuación muy enérgica.

21.55h. ¡Ovación para Suecia! ¡Qué actuación la de John Lundvik! Ha estado brillante y atención que esto puede significar que va a estar peleando por la victoria. Y de Suecia nos vamos a Eslovenia, para disfrutar del único dúo mixto de la noche. Zala Kralj y Gasper Santl nos presentan una de las propuestas más alternativas de la noche.

21.47h. Emoción desbordante con Macedonia. Una canción que habla sobre el feminismo y el empoderamiento de la mujer. Ahora llegamos al primer descanso de la final y justo después saldrá al escenario uno de los claros aspirantes al triunfo. El sueco John Lundvik, junto a un portentoso coro góspel, nos trae una de las propuestas de mayor calidad de este año. Todo un deleite para los oídos. ¿Conseguirá esta noche Suecia su séptimo triunfo eurovisivo?

21.44h. Ha estado mucho mejor Serhat esta noche aunque sin duda alguna San Marino estará peleando por evitar el último puesto. Y antes del primer descanso, escuchamos ahora a Tamara Todevska y su canción "Proud". Ya se puede sentir ella orgullosa de haber conseguido que Macedonia vuelva a la final de Eurovisión tras seis años ausente.

21.41h. Leonora se despide de nosotros subida a una silla enorme de más de tres metros de altura. Y ahora vamos con la presencia más controvertida de la final. El cantanta turco Serhat logró el martes el pase a la final representando a San Marino con una actuación muy mediocre. Él, sin duda alguna, ofreció uno de los peores directos que se recuerdan en el festival. Pese a todo, está entre los 26 mejores de esta edición e intentará dejar al pequeño país en el mejor de los lugares posibles. ¡Turno para bailar con "Say na na na"!

21.36h. ¡Pedazo de actuación de Rusia! Sergey Lazarev ha estado sobresaliente y recordemos que Rusia suele tener mucho apoyo en el televoto. ¿Será el año de Sergey? Ahora, viajamos por primera vez a los países nórdicos para disfrutar de Leonora y su dulce canción "Love is forever".

21.30h. Alemania deja el escenario y cede el turno al ruso Sergey Lazarev. El artista, uno de los más populares de su país, fue tercero en 2016 con "You're only the one". Tres años después regresa al festival para conseguir ese triunfo que, entonces, se le escapó por los pelos. Lo hace con una puesta en escena muy trabajada que tiene la firma de Fokas Evangelinos, el mismo director artístico que España tiene este año. Habrá luego que valorar cuál de las dos ha funcionado mejor.

21.26h. Aplausos para Lake Malawi, que han puesto un toque divertido a la noche con una puesta en escena muy trabajada a nivel de realización. Y sin detenernos nos quedamos en el centro de Europa para disfrutar ahora del dúo alemán Sisters. Son las últimas en las casas de apuestas. Veremos si consiguen un buen resultado pese a los malos pronósticos.

21.23h. Gran actuación de Jonida. El mejor puesto para los albaneses fue el quinto lugar de 2012. Veremos si lo superan, pero lo tendrán difícil. Hay apuestas muy atractivas este año, como la de la banda checa Lake Malawi. Ojo a ellos que podrían dar la sorpresa esta noche. Son los siguientes en actuar

21.19h. ¡Maravilloso espectáculo visual el de Michela, jugando con los colores y las proyecciones! No ha podido empezar con mejor ritmo el festival y ojo que Malta puede quedar muy bien con esta propuesta ¡Esperemos que Michela no tenga que llorar esta noche! Y de Malta pasamos a Albania, una de las grandes sorpresas de la segunda semifinal. Jonida Maliqi, una de las mejores voces de esta edición, nos trae una propuesta con claras influencias locales y que habla sobre el drama de la emigración en este país.

21.15h. Let the Eurovision Show contest begin! Arranca la gran final y el primer país que pisa el escenario es Malta. La joven Michela sufrió para pasar de las semifinales puesto que fue el último país en ser anunciado. Su cara descompuesta y sus lágrimas tras conocer que era una de las clasificadas lo decían todo. Ella nos trae una de las propuestas más frescas y divertidas de la noche: "Chameleon". Malta no alcanzaba la final de Eurovisión desde 2016.

21.13h. Los presentadores de la gala - Erez Tal, Assi Azar, Bar Refaeli y Lucy Ayoub - recuerdan cómo se puede votar esta noche por tu artista favorito. Los teléfonos no se abrirán hasta que no hayan actuado todos los participantes.

21.11h. El opening lo cierra Nadav Guedj, representante israelí en 2015, con la canción "Golden boy". El intérprete nos recuerda que estamos en Tel Aviv, una ciudad que se ha volcado con la celebración de este festival.

21.10h. ¡Ahí está nuestro Miki! Sale en último lugar con rostro tranquilo. En dos horas lo tendremos cantando "La venda" ante doscientos millones de espectadores.

21.08h. Sigue la presentación de los candidatos y de nuevo tenemos actuación. En este caso es lanit, la primera representante israelí allá por 1973. Quedó en cuarto lugar.

21.05h. Dana International sale al escenario para cantar "Diva" La israelí ganó el festival de 1998 con este tema. Ella ya es, sin duda, un símbolo eurovisivo.

21.04h. Comienzan a desfilar los 26 aspirantes al triunfo. En primer lugar vemos a la maltesa Michela, que abrirá el fuego esta noche con "Chameleon". ¡Ganas de ver ya a Miki! Recordemos que el español actuará en último lugar, a eso de las 23.00h hora española

21.00h. ¡Arranca la gala! Netta pilota un avión donde van todos los participantes de esta gran final. Entre ellos, nuestro Miki. Jon Ola Sand, Supervisor Ejecutivo del festival, hace de controlador aéreo y autoriza a Netta a aterrizar en el estadio. Las gradas se convierten en la pista de aterrizaje.

ABIR SULTAN

20.57h. ¡Sólo tres minutos para que arranque el show!

20.55h. A pocos minutos de arrancar Eurovisión 2019, ¿te atreves a ver cuánto sabes sobre el festival? COPE.es te ha preparado un test con diez preguntas que debes acertar.

20.50h. ¡Diez minutos para la gran final! El pabellón 2 de la Expo Tel Aviv ya está lleno. 7.500 afortunados podrán seguir en directo el show

20.45h. Si todavía no conoces mucho sobre los participantes, este manual de nuestro compañero David G. Triadó te va a servir de mucha ayuda

20.40h. En la sala de prensa los periodistas preparan ya sus crónicas de esta noche. Mucha expectación. Más de mil periodistas han estado acreditados para cubrir el evento

20.35h. Miki lleva desde mediodía en la Expo de Tel Aviv. A las 14.30h. ha participado en el tercer y último ensayo de la final y ahora se encuentra preparándose para su gran momento. Doscientos millones de espectadores van a verle hoy cantar "La venda".

20.30h. Repasamos las casas de apuestas. Países Bajos es primera con un 47% de posibilidades de ganar. Le siguen, muy lejos, Australia y Suiza.

20.25h. La otra gran protagonista de la noche no compite pero se va a hablar mucho de ella. Nos referimos por supuesto a Madonna. La diva del pop actuará en el descanso de la gala. Interpretará dos temas: "Like a prayer" y "Future"

20.20h. ¿Y España? Miki actuará en último lugar. Lo hará alrededor de las 23.00h. hora española. "La venda" pondrá el colofón final al bloque de actuaciones con un espectáculo trufado de energía y color. España no supera el puesto 21 desde 2015. Ojalá esta noche consigamos un buen resultado.

20.15h. Si Países Bajos no gana, Australia y Suiza emergen como fuertes alternativas. Australia presenta, tal vez, la puesta en escena más sorprendente y el suizo Luca Hanni invitará a bailar a toda Europa con "She got me". Suecia, Rusia y Azerbaiyán también están llamadas a dar el sorpresón de la noche

20.10h. Países Bajos llega esta noche como el gran favorito para el triunfo. El neerlandés Duncan Laurence ha sido desde que se publicó su tema "Arcade" en el rival a batir. Este jueves, brilló con luz propia en la segunda semifinal y en las casas de apuestas se encuentra disparado. Sin embargo, atentos porque en Eurovisión siempre hay sorpresas y nunca hay que dar nada por seguro.

20.05h. 26 países compiten esta noche por lograr el triunfo en la final de Eurovisión 2019. Sólo un candidato sucederá a la israelí Netta y se convertirá en el gran triunfador de esta edición. La gala, recordemos, comienza a las 21.00h.

20.00h. Buenas noches a todos y bienvenidos a la final del festival de Eurovisión 2019. Desde este momento y hasta pasada la 1 de la madrugada vamos a contarles en COPE.es en directo todo lo que ocurra en la Expo de Tel Aviv. Hello Europe!