Eurovisión como castigo: el público elige esta noche al candidato español entre polémicas y desaires

España elige esta noche su canción para Eurovisión 2019. Tras el fiasco de Amaia y Alfred en el pasado festival - donde la ahora expareja sólo pudo obtener un puesto 23 - TVE vuelve a depositar su confianza en los 'triunfiitos' para obtener un nuevo triunfo que España persigue desde hace cincuenta años. Nueve de los concursantes de "OT 2018" pugnarán por hacerse con la victoria en una gala (22.05h.) que presentará Roberto Leal y que, como viene siendo habitual, viene precedida de varias semanas de polémica.

Y todo porque Eurovisión - pese a ser el programa no deportivo más visto en nuestro país, acaparar una atención mediática al alcance de pocos espacios televisivos y congregar a doscientos millones de espectadores en todo el mundo - no es visto por los aspirantes de este año como una oportunidad para sus incipientes carreras. Al revés, la mayoría de ellos ha mostrado sin paliativos su poca predisposición para acudir al festival.

María Villar, la favorita en todas las encuestas para el triunfo, es una de ellas. La madrileña, de 26 años, ha reconocido en diversos medios que a otros compañeros les hace "más ilusión" acudir al concurso y ha llegado a asegurar que 'Muérdeme' - la canción con la que compite este año - no es adecuada para ella. "Es un tema que me han adjudicado y no tiene nada que ver conmigo. Creo que se va a ver mucho que es una cosa ajena", llegó a decir la semana pasada a la revista Shangay.

Otra de las favoritas como Natalia mostró su malestar por el hecho de que Israel sea la sede de este año y su disgusto por la canción que va a defender en solitario. La mayoría del resto de aspirantes, directamente, apenas han hecho campaña promocional de sus candidaturas y también han mostrado su deseo de que sea Famous el que represente español en Eurovisión. El ganador de la edición compite esta noche con "No puedo más", un medio tiempo con influencia gospel que, sin embargo, no destaca mucho en las preferencias de los eurofans.

"La venda" del catalán Miki parece ser la gran alternativa a "Muérdeme", sin olvidar las opciones más respaldas en la votación online que supuso la primera criba del proceso: "Hoy vuelvo a reír otra vez" de Noelia (compuesta por Álex Ubago y el hijo de Juan Carlos Calderón, autor de cuatro canciones para el festival) y "La clave" (de Merche y Ander Pérez, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez).

[ESCUCHA AQUÍ LAS CANCIONES CANDIDATAS PARA EUROVISIÓN 2019]

Será el voto del público en una única votación el que decidirá "el castigado" para cantar el 18 de mayo en la gran final de Eurovisión. Cinco personalidades relacionadas con el festival ejercerán como jurado, aunque sólo valorarán el potencial de las candidaturas: Manuel Martos; Pastora Soler, Tony Aguilar y Doron Medalie, compositor de la apuesta ganadora de la última edición del certamen, ‘Toy’, interpretada por Netta. Eleni Foureira, la representante chipriota que quedó segunda el año pasado, será la gran estrella invitada a una gala donde la victoria puede ser para algunos de los aspirantes al triunfo, un grave problema.