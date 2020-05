¿Le ha ido España mejor en Eurovisión con canciones en español o en inglés?

Este año será la primera vez en su historia que no se celebre el Festival de Eurovisión. El pasado 18 de marzo decidieron suspenderlo por la crisis del coronavirus. Blas Cantó iba a ser quien nos representara en la ciudad de Róterdam (Países Bajos) con su la canción ‘Universo.

¿Cuándo España ha conseguido mejor posición en Eurovisión?

España cumpliría en este año 2020, 59 años desde su primera actuación en el festival. Durante este tiempo, los representantes de nuestro país han sido, desde grupos, individuales o parejas, y el idioma de la canción también ha ido cambiando, en algunas ocasiones han sido en inglés y otras en español, pero cuándo nos ha ido mejor.

Los representantes de España en el Festival de Eurovisión, todavía, no se han atrevido a cantar una canción que no fuera en inglés o en español.Conchita Batistafue la primera en participar con ‘Estando Contigo’ y, ese año, España ocupó el puesto número 9 de los 16 países que participaban.

Cuatro años después, Conchita volvió al festival con una nueva canción, ‘Qué bueno, qué bueno’, pero sin embargo quedó casi al final de la clasificación, ocupando el antepenúltimo puesto.

Tuvieron que pasar 7 años para que España ganara el Festival de Eurovisión. En 1968, Masiel representó a nuestro país con ‘LaLa’.

Al año siguiente, Eurovisión se celebró por primera vez, y última, en nuestro país, fue en el Teatro Real de Madrid. Por segundo año consecutivo, España ganó el festival con Salomé y su ‘Vivo Cantando’.

Los mejores puestos de España en Eurovisión

Aunque las actuaciones de Salomé y Masiel han sido las únicas que han dado el triunfo de Eurovisión a España, ha habido otros representantes que han quedado en buenos puestos o incluso a las puertas de ganar la competición.

En 1973, Mocedades se quedó en el segundo puesto con su éxito ‘Eres tú’. Seis años después, España volvió a quedarse en las puertas de ganar el Festival de Eurovisión con ‘Su canción’ de Betty Missiego.

En 1984, España consiguió terminar el festival como la tercera clasificada gracias a la actuación de Bravo, ‘Lady, Lady’.

Otras de las mejores actuaciones de España en Eurovisión ha sido la de Sergio Dalma con su ‘Bailar Pegados’, que le otorgó el puesto número 4.

El representante español que ha conseguido el mejor lugar en la clasificación, a partir del 2.000 hasta nuestros días, ha sido ‘David Civera con ‘Dile que la quiero’, fue la sexta posición.

Los peores puestos de España en Eurovisión

En dos ocasiones, España ha conseguido cero puntos en el Festival de Eurovisión. Una de ellas en 1983, con Remedios Amaya, ‘¿Quién maneja mi barca?’ y, el segundo año que participábamos en Eurovisión, en 1962, con Víctor Balaguer y su canción ‘Llámame’.

Hasta el momento tanto las actuaciones que han quedado en mejor o peor puesto han sido cantadas en español. Estas son las canciones que han dejado en un mal puesto a España en Eurovisión a partir del año 2.000:

El Sueño de Morfeo: ‘Contigo hasta el final’ (Malmö, 2013)

Lucía Pérez: ‘Que me quiten lo bailao’ (Düsseldorf, 2011)

Soraya Arnelas: ‘La noche es para mí’ (Moscú, 2009)

Son de sol: ‘Brujería’ (Kiev, 2008)

Las Kétchup: ‘Un bloody Mary’ (Atenas, 2006)

¿Cuántas veces ha participado España cantando en inglés?

A lo largo de estas casi seis décadas participando España en el Festival de Eurovisión, no fue hasta el año 2014 cuando una canción en inglés representó a nuestro país con Ruth Lorenzo y ‘Dancing in the rain’. Una actuación que consiguió ocupar el puesto número 10 de los 26 países que participaban.

Dos años después, Barei representó a España en el Festival de Eurovisión con ‘Say Yay!’, una canción en inglés al completo, aunque solo llegó al puesto 22 de los 26 países que participaban en la final. Y, un año después, Manel Navarro, también apostó por este idioma con ‘Do it for your love’ y quedó en la última posición de la tabla.

Antes de estas tres actuaciones, algunos representantes se atrevieron a incluir en sus canciones alguna parte en inglés, como por la concursante de OT, Rosa López, quien fue al festival en 2002 con ‘Europe's living a celebration’, junto con sus compañeros de OT consiguieron quedar en el puesto séptimo.

Lo mismo ocurrió con D’Nash, en 2007, este grupo incluyó en su canción ‘I love you mi vida’, una pequeña parte del estribillo en inglés. No fueron tan afortunados como los concursantes de OT porque solo alcanzaron el puesto número 20 de 24.

Después este análisis y repaso de todas las canciones que han representado a España en el Festival, concluimos que solo en 3 ocasiones de las 58 que hemos participado, los cantantes han apostado por el inglés. Las canciones que han conseguido alcanzar los puestos más altos han sido en español.

