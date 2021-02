Blas Cantó, ante su 'misión imposible': este sábado elige su canción para Eurovisión 2021

Emulando al caballo de Troya de la mitología griega, Blas Cantó libra su particular guerra eurovisiva con muchos frentes abiertos. La primera, y más evidente, contra la historia. España suma más de medio siglo sin ganar un certamen arraigado en nuestra cultura, sumando vergüenzas y desilusiones en un peregrinaje adusto y lleno de aflicciones. Poco sirve el gran potencial de nuestra industria musical o el privilegiado papel de RTVE en el concurso, accediendo directamente a la gran final. Tampoco que España sume, tal vez, el grupo de seguidores del festival más ruidoso y reivindicativo en todos los ambientes eurovisivos que haya. La derrota se ha convertido en un inexorable destino cuando del festival se trata, un agujero negro que absorbe a todo cantante que se ofrece en sacrificio. La burla sistemática de un país que ha visto ganar Mundiales y Eurocopas de fútbol, pero nunca a uno de los suyos llevarse un simple micrófono de cristal. El sueño perdido y cada vez más lejano que languidece en las memorias de aquellos que sí vieron en su día triunfar a Massiel y Salomé. Aquellos buenos tiempos...

Blas Cantó, eurofan hasta la médula desde que se presentó a Eurovisión Junior en 2004, es la nueva esperanza patria que se atreve a librar la batalla continental para recuperar el honor perdido. Las apuestas de momento no le son favorables. Apenas unas horas antes de conocer su canción en el certamen de Róterdam 2021, las casas de apuestas le sitúan en el puesto 35 de 41. Un mal punto de arranque para un cantante abonado siempre al éxito. Y es que Blas Cantó es, sin duda, uno de los artistas del panorama musical español con más relumbrón. Además de iniciar muy joven su carrera, triunfó de forma repentina como miembro de la boy band Auryn. Un ascenso fulgurante al estrellato de la música que le brindó la oportunidad de saborear muy pronto lo mejor y lo peor de la fama. Una vez que la banda se hizo añicos, arrancó su carrera en solitario. Su canción "Él no soy yo" se ha convertido en uno de los hits más destacados de los últimos años, y su buen hacer ante las cámaras también le ha granjeado notables alegrías como el triunfo en "Tu cara me suena".

LAS INDIRECTAS A TVE

Eurovisión era la esquirla clavada en su corazón. La meta por alcanzar. Y se ha hecho de rogar. La pandemia del coronavirus obligó a cancelar la edición de 2020, cita a la que Blas Cantó tenía previsto acudir con la canción "Universo". Apenas minutos después de conocerse la cancelación, TVE apostó de nuevo por el murciano como representante para la edición de 2021. Pero las reglas del juego iban a ser muy diferentes. Mientras que en 2020 Blas Cantó usó su poder mediático para convencer a TVE del potencial de "Universo" - tema que pasó sin pena ni gloria en el mundo eurofan y que aventuraba un mal lugar para el artista - el ente público quiso en esta nueva oportunidad tener voz propia.

Ay perdón, a esa hora estaba durmiendo. Como “casi” el resto de españoles �� pic.twitter.com/0b7bT8LU65 — Blas Cantó �� (@BlasCanto) February 6, 2021

Blas Cantó ha mostrado en estas últimas semanas su descontento por algunas de las acciones de TVE y ha puesto en duda el interés que la cadena pública tiene en Eurovisión. "Eurovision está muy valorado por los fans que aman al festival, pero no tanto por las personas que trabajan para él en España", aseguraba en una entrevista el pasado 7 de febrero. Sólo un día antes, el murciano mostraba su descontento por la decisión (o error) de TVE de anunciar la fecha de publicación de canciones en un spot en plena madrugada. "Ay perdón, a esa hora estaba durmiendo. Como 'casi' el resto de españoles", escribía. Un claro dardo a TVE que, no obstante, no ha dudado en hacerse valer de talento extranjero para arropar la candidatura de Blas Cantó. El austríaco Marvin Dietmann dirigirá la puesta en escena de Blas Cantó en Eurovisión 2021, tanto en su posible actuación en Róterdam como la que se grabará en apenas unas semanas por si finalmente los artistas no pueden acudir a Países Bajos por la pandemia.

Pero con sus palabras, Blas Cantó ha 'desnudado' desde dentro las carencias de España en Eurovisión, poniendo el foco en TVE y, más particularmente, en la jefa del área de entretenimiento, Toñi Prieto. Un 'pique' que enseña las costuras de una estrategia obligada al inexorablemente al entendimiento y la unidad si se quiere llegar a buen puerto.

DOS CANCIONES, PERO UNA SOLA GANADORA

La elección de la canción también es determinante. Y ahí, tanto Blas Cantó como TVE dejan la decisión en manos de la audiencia. Será el público quien elegirá este sábado (TVE, 22.00h.) la canción que el murciano defenderá en Eurovisión 2021. Dos son las propuestas: "Voy a quedarme" y "Memoria".

La primera, firmada por Blas Cantó junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond, es una emocionante y moderna balada que conserva influencias de grandes baladas clásicas y en la que Blas juega con todos sus registros vocales.

‘Memoria’, compuesta por Steve Daly, Oliver Som, Leroy Sánchez y Blas Cantó, es un up tempo con mucha percusión y juego de voces muy potente.

Todos los sondeos online apuntan a que "Voy a quedarme" será la opción ganadora y, por tanto, la canción que Blas Cantó defenderá en Eurovisión 2021. El programa especial contará además con Pastora Soler, Vanesa Martín, Edurne, Nia, Andrés Suárez, Cepeda y Roi como invitados.