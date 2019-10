Blas Cantó representará a España en Eurovisión 2020

El artista murciano ha sido elegido internamente por TVE para competir en la próxima edición del famoso certamen europeo, cuya final se celebrará el próximo 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos).

La decisión se ha hecho pública durante el informativo de TVE de este sábado. El exintegrante del grupo Auryn ha revelado que aún no tiene canción para el festival, aunque no traicionará su estilo. “No voy a llevar algo con lo que no me identifique”, ha dicho.

Blas Cantó se siente “afortunado y responsable” por esta oportunidad y pide que todo el mundo “esté unido” en torno a su candidatura para lograr un buen resultado el próximo mes de mayo.

La carrera de Blas Cantó ha estado siempre íntimamente ligada a Eurovisión. Con tan solo doce años se presentó como candidato a la preselección de Eurovisión Junior de 2004, que ganó finalmente María Isabel con su canción “Antes muerta que sencilla”. En 2011, ya como integrante de la banda Auryn, participó en la preselección de Eurovisión, quedando finalmente por detrás de Lucía Pérez y su tema “Que me quiten lo bailao”.

Auryn vendió 140.000 copias de discos, fue Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards y realizó giras internacionales. En solitario, Blas Cantó lanzo en 2018 su primer disco, “Complicado”, y su single “Él no soy yo” ha tenido un gran éxito.

Tras los fiascos de Amaia y Alfred (2018) y Miki (2019), TVE ha abandonado este año la vía de Operación Triunfo y ha elegido a su representante de forma interna, como ya hizo en 2012 con Pastora Soler, 2013 con El sueño de Morfeo y 2015 con Edurne. España no gana el festival de Eurovisión desde 1969, un certamen celebrado en Madrid tras el triunfo del “La la la” de Massiel y en el que Salomé cosechó otra victoria para nuestro país con el célebre tema “Vivo cantando”.