Así suena "Palante", la canción 'a lo Rosalía' de España en Eurovisión Junior 2020

Conquistar Europa a ritmo de pop urbano es el objetivo de ‘Palante’, la canción con la que Soleá representará a España en Eurovisión Junior 2020 el próximo 29 de noviembre. Una canción con diferentes influencias musicales, la marcada personalidad de la artista sevillana y un mensaje claro y optimista: animar a la juventud a no rendirse nunca.

Compuesta por César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde, y producida por este último, ganador de un Grammy, ‘Palante’ es una canción de pop urbano con un toque flamenco, elementos de percusión y sonidos étnicos cuya letra apela a la responsabilidad colectiva frente a la situación en la que nos encontramos debido a la COVID 19. Con su ritmo pegadizo y su mensaje positivo, Soleá quiere animar a la juventud a mirar siempre hacia adelante y enfatizar la importancia de la unión social. Es un mensaje que complementa el eslogan de este año de Eurovisión Junior ‘Move the world’. Sevilla, la ciudad natal de Soleá, ha sido el principal escenario del videoclip de ‘Palante’, realizado por Sergey Shilenok. La Torre del Oro, a orillas del río Guadalquivir; la Plaza de España y el Parque de María Luisa, lugares que han visto crecer a Soleá, son los paisajes de una producción alegre y cargada de fuerza en la que Soleá también baila –en secuencias grabadas en Madrid– junto a Lucía Arcos, Tania Gálvez, Carlos Damas e Iván Cuadros, que la acompañarán en el certamen.

SOLEÁ: "VA A SER UN BOMBAZO"

Soleá está encantada con la canción que defenderá en Eurovisión Junior tanto por el mensaje –“habla sobre que si encuentras obstáculos no te eches para atrás, no te rindas, sigue para adelante”- como por el ritmo: “Va muchísimo con mi estilo porque yo soy súper movida, me emociono mucho. Puedo cantar y bailar”, cuenta.

En cuanto a cómo se ve en el escenario, quiere “pasármelo bien” y “estar cómoda”: “Y bailar mucho, para que la gente vea que yo soy muy motivadora y que la gente me apoye mucho. Y luces y cosas chulas para que la canción sea un bombazo”.

"TIENE MUCHOS PUNTOS FUERTES"

“Un mensaje claro, directo y positivo”. Así define César G. Ross ‘Palante’, la canción de la que es coautor junto a Hajar Sbihi ‘Asha’ y Bruno Valverde “los compañeros perfectos para este viaje”, y que desea se convierta en un gran éxito. “Escucharon las ideas, una de ellas les enamoró y ‘Palante’ comenzó a caminar. Partimos de esa idea, que teníamos clara los tres, y nos pusimos a darle forma aportando cada uno nuestro granito de arena”, explica sobre el proceso creativo.

“Cuando César me llamó supe enseguida que podíamos hacer algo potente”, cuenta Bruno Valverde, también productor de la canción. “Creo que ‘Palante’ tiene muchos puntos fuertes y puede gustar mucho en Europa. Actualmente hay un auge de la música latina y las fusiones de los diferentes estilos de música latina con otros estilos en todo el mundo. Es una propuesta muy potente porque tiene un poco de todo: una gran artista, un toque moderno y la esencia de España. Creo que lo van a entender muy bien en todos los países y tiene mucho potencial para el concurso”.

Sobre trabajar con Soleá, se muestra encantado: “Es todo más más verdadero. Simplemente lo canta. Ha sido muy especial, me ha gustado mucho y me siento muy agradecido de que haya surgido esta oportunidad”.

Hablando de los potenciales de la canción, Asha, por su parte, también destaca la intro: “Me encanta cómo la hace Soleá, a capella, muy natural, que pocas canciones tienen hoy en día. Y el puente con ‘lerele lere’, una parte súper fuerte de la canción. Creo que va a gustar mucho en Europa. Y es gracias a Soleá, que le da su toque personal y hace estos giros que son únicos”.

ASÍ SERAÁ LA PUESTA EN ESCENA

Un equipo de RTVE, liderado por el realizador Jose Maria Sánchez-Chiquito, es el encargado de la puesta en escena de ‘Palante’ para Eurovisión Junior 2020. Sánchez-Chiquito, Premio Iris a la Mejor Realización en 2019, es un experimentado realizador con una trayectoria de más de treinta años en RTVE en la que ha abordado proyectos de entretenimiento, cultura, magacines e informativos. Destaca su trabajo como realizador en grandes eventos –Sanfermines, Premios Goya, Festival de Cine de San Sebastián, Programas electorales–; así como la dirección y realización de especiales musicales de artistas como David Bisbal, Pablo Alborán, Malú, Alejandro Sanz, Estopa o Manuel Carrasco; o el Concierto de la gira de ‘OT 2017’ en el Santiago Bernabéu. Vicky Gómez, encargada de la coreografía, y Natalia Calderón, coach vocal, completan el equipo detrás de las cámaras de Soleá.