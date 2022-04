Videojuegos: El Summer Game Fest aspira a llenar el hueco del E3 y "reunir a toda la industria y los fans"

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

La cancelación de las ediciones presencial y virtual del E3 2022, que espera volver en 2023, puede ser aprovechada por el Summer Game Fest 2022, evento que aspira a "reunir toda la industria y los fans".

El organizador y presentador del Summer Game Fest, Geoff Keighley, ha afirmado en su cuenta personal de Twitter que está "trabajando duro para reunir a toda la industria y los fans en el mes de junio".

Keighley ha reconocido que "no es el camino" en el que pensó estar, pero ha aseguraado que seguirá "persistiendo y construyendo". Además, ha aprovechado para "agradecer todos los comentarios, ideas y pensamientos sobre el Summer Game Fest" que le han llegado a lo largo de la semana.

Appreciate all the comments/ideas/thoughts on @summergamefest this week.We're working hard to bring the entire industry –– and fans –– together in the month of June. This isn't the path I ever thought I'd be on, but we will keep iterating and building.More to share soon!

Al ser cuestionado sobre la calidad de los últimos Summer Game Fest en comparación con el E3 por un usuario de la red social, Keighley aseguró que no busca "ser comparado con los E3 de antaño" ya que "la industria ha cambiado".

Not meant to be compared to prior E3s back in the day. Industry has changed

El mensaje de Keighley llega tan solo unos días después de responder al 'tuit' de la cancelación del E3 en ambos formatos con un emoji que aparece guiñando el ojo. En ediciones anteriores ha servido como antesala al E3, e incluso ha acogido anuncios de videojuegos, como una versión del director de Death Stranding y un trailer con la fecha de llegada de Elden Ring.

??

