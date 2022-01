Videojuegos: El sello Xbox Game Studios crece con el anuncio de la compra de Activision Blizzard

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

El anuncio de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha elevado el número de equipos de desarrollo que se englobarán bajo el sello 'Xbox Game Studios' a cerca de 40, con algunas de las franquicias más populares de la industria, como Doom, Age of Empires o Warcraft.

Xbox Game Studios cuenta con 23 estudios de desarrollo tras la adquisición el año pasado de ZeniMax Media, aunque esta cifra va a cambiar tras conocerse los planes de Microsoft para con los responsables de Call of Duty y World of Warcraft.

ZeniMax Media incorporó los estudios creativos Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios. De esta forma, franquicias como Doom, The Elder Scrolls y Fallout pasaron a ser de Microsoft.

Xbox Game Studios acoge, además, a 343 Industries (Halo), Mojang (Minecraft), Obsidian (The Outer Worlds, Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords), Ninja Theory (Senua's Saga: Hellblade II), World's Edge (Age of Empire), The Coalition (Gears of War), Compulsion Games (We Happy Few), Double Fine (Psychonauts), Xbox Game Studios Publishing, The Initiative (Perfect Dark), Rare (Banjo–Tooie, Sea of Thieves), InXile Entertainment (Wasteland), Playground Games (Forza Horizon, Fable), Undead Labs (State of Decay) y Turn 10 Studios (Forza Motorsport).

Con la incorporación de Activison Blizzard, que se hará efectiva con cuando se complete la transacción, el sello de desarrollo aumentará a cerca de 40 con los equipos de Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob y Treyarch, entre otros equipos menores.

Y junto a los equipos de desarrollo, el sello incorporará títulos como Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot o StarCraft.

