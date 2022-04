Videojuegos: Microsoft planea lanzar un plan familiar de Xbox Game Pass para 5 jugadores, según Windows central

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Microsoft planea lanzar un plan de suscripción familiar para hasta cinco usuarios de su servicio de juegos en la nube, Xbox Game Pass (XGP), que actualmente solo presenta tres tipos de planes individuales con diferentes tarifas según las ventajas del servicio.

Según ha podido conocer Windows Central, que ha tenido acceso a fuentes cercanas a Microsoft, la compañía estaría planeando lanzar este mismo año un nuevo plan de Xbox Game Pass que proporcionará acceso para un máximo de cinco jugadores.

Este plan familiar permitiría a los jugadores pagar una cuota inferior a la que abonan si se adhieren a su servicio con una suscripción individual, como suele ocurrir en el resto de plataformas que ofrecen este tipo de servicio.

"Utilizando el sistema de cuentas familiares de Microsoft que ya está en uso para Office 365, los jugadores dentro del mismo país podrán jugar juntos usando una sola suscripción administrada por un titular de cuenta central, de la misma manera que Netflix", ha detallado este medio.

Actualmente, Xbox Game Pass ofrece tres tipos de suscripciones. Ultimate es la más avanzada, que tiene un precio de 12,99 euros al mes e incluye tando Xbox Live Gold como Electronic Arts Play, así como otras ventajas de descuentos y ofertas exclusivas.

El modelo PC, por el contrario, solo incluye EA Play por un precio de 9,99 euros al mes, la misma cantidad que deben abonar los suscritores de Xbox Game Pass para consola con las ventajas básicas.

Por el momento, se desconoce cuándo se producirá este lanzamiento y cuál será su precio final, así como si estos planes familiares se extenderán a PC Game Pass.

Este tipo de contratación ya existe en otros servicios como Nintendo Switch Online, que ofrece la posibilidad de ejecutar una suscripción familiar de hasta ocho personas con acceso al multijugador online de la consola Nintendo Switch.

Por su parte, PlayStation ofrece actualmente dos servicios con planes individuales. PlatStation Now es mensual, mientras que PlayStation Plus presenta suscripción anual, trimestral y mensual.

No obstante, el próximo mes de junio Sony planea lanzar el nuevo PlayStation Plus, que fusiona ambos servicios de suscripción e incluye tres niveles de juego, Essential, Plus Extra y Plus Premium.

