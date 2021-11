Videojuegos: Más de 73 millones de espectadores vieron la final del mundial de League Of Legends 2021, un 60,33% más que en 2020

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Un total de 73.860.742 espectadores vieron la competición final del mundial de League Of Legends 2021, una disputa entre DWG KIA de Corea del Sur y el equipo chino Edward Gaming que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en Reikiavik (Islandia).

Según ha indicado The Esports Observer, respaldado por la directora de League Of Legends Sports a través de su cuenta de Twitter, Naz Aletaha, estas cifras indican el pico máximo de audiencia alcanzado y suponen el aumento de 60,33 por ciento de los espectadores con respecto a las cifras registradas en 2020.

En una rueda de prensa, Riot Games ha revelado que estos datos provienen de un análisis de audiencia realizado en conjunto con la compañía de análisis de datos Stream Hatchet.

Según este estudio en la reciente final se ha registrado un aumento del 32,82 por ciento del promedio de audiencia por minuto (AMA, en inglés) con respecto a 2020, de modo que este año se han alcanzado 30.604.255 espectadores.

Riot Games ha señalado que en 2020 en el SAIC Motor Pudong Arena de Shanghái (China), DWG KIA derrotó a Suning 3–1 en una final que vieron 46.067.896 personas (pico máximo) y que tuvo una media de audiencia por minuto de 23.041.174 espectadores.

Además, la desarrolladora de videojuegos Riot Games ha presentado las ciudades que serán las sedes en las que se llevará a cabo el mundial de League Of legends de 2022, el campeonato de este Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) que organiza anualmente.

Según ha confirmado a través de un comunicado, el evento se va a desarrollar en ciudades repartidas por América. Asím contará con 'play–ins' en Ciudad de México (México), los cuartos de final tendrán lugar en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y las semifinales en Toronto (Canadá).

Los semifinalistas competirán por la victoria en San Francisco (California, Estados Unidos). De este modo, será la primera vez que Riot Games traslade algunas de las fases del Mundial de América del Norte a ciudades fuera de las fronteras estadounidenses.

El anuncio de estas ciudades se hizo en una rueda de prensa celebrada en el Chase Center, sede del equipo de la NBA Golden State Warriors. Allí, la directora global de LoL Esports dijo que "Worlds es el escaparate más grande del deporte".

"El impulso detrás de League of Legends Esports solo ha seguido creciendo desde la última vez que organizamos Worlds en los EEUU. En 2016. Estamos encantados de traer la competición al completo de regreso a Norteamérica y, si la Covid lo permite, queremos dar la bienvenida a los aficionados a las gradas en tres países y cuatro ciudades diferentes", apuntó la directiva.

