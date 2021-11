Videojuegos: El juego para móviles Rocket League Sideswipe ya está disponible en iOS y Android

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Rocket League Sideswipe, el videojuego de coches de desplazamiento lateral en el que se puede jugar al fútbol y al baloncesto con ellos, ya está disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

Este lanzamiento se ha anunciado a través de Twitter, mediante un tráiler en el que se indica que este título ya está disponible e dispositivos móviles con ambos sistemas operativos y contiene clips del juego.

Si bien es cierto que en el juego original de PC de Rocket League los jugadores se pueden mover con una vista 3D, en el caso de 'smartphones' y tabletas únicamente se puede jugar con vista lateral 2D. No obstante, comparte algunos rasgos con el primero.

Entre ellos, el sistema de clasificación, así como diferentes opciones de personalización de los automóviles, como tonalidades de varios colores, ruedas de distintos tamaños y formatos, llantas, alerones, luces e, incluso, complementos como cuernos, gafas o sombreros.

El juego es gratuito para dispositivos móviles y se puede descargar tanto a través de la App Store de iOS como en Google Play para dispositivos Android.

Rocket League Sideswipe. Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.