EA SPORTS FIFA 22 descubre su banda sonora oficial encabezada por Morad

EA SPORTS ha anunciado la banda sonora oficial de FIFA22 con una variedad musical con artistas y culturas que representan la naturaleza global mundial del videojuego. La banda sonora de FIFA22 se ha convertido en la más grande de la historia con 122 canciones que representan a 27 países, siendo Morad el representante español de este año. En Seguimos, canción elegida, el artista da voz una vez más a todos los que como él alguna vez se han sentido o se sienten todavía aislados por una parte de la sociedad, hablando transversalmente de superación y aprendizaje, pero también de agradecimiento. Junto a él destacan las canciones de las superestrellas internacionales Swedish House Mafia y el productor e intérprete francés DJ Snake, que estrena una nueva canción en el videojuego.

El espíritu de la banda sonora de FIFA 22 se puede sentir en las gradas de The Etihad y San Siro o en las arenas de Tulum e Ibiza. Las 52 pistas nuevas de este año, un festival que abarca todos los géneros de ritmos atrevidos y edificantes, presenta superestrellas internacionales como Swedish House Mafia (Suecia), Polo & Pan (Francia), Glass Animals (Reino Unido), Little Simz (Reino Unido), girl in red. (Noruega), Jungle (Reino Unido) y el cantante y compositor británico Sam Fender. Y tan esperado por los fanáticos de la música, la banda sonora de este año ofrece una muestra de los recién llegados más populares del mundo que incluyen al vocalista de Nueva York Casper Caan, los rockeros alternativos australianos Bloodmoon, el fenómeno vocal brasileño CAIO PRADO, la cantante de soul londinense Hope Tala, ¡el singular colectivo congoleño KOKOKO! , El cantante y rapero franco-jamaicano Hendrix Harris, la banda israelí de trip-hop Garden City Movement, el rockero independiente número uno de Irlanda, Inhaler,

La banda Sonora de VOLTA FOOTBALL, emitirá una mezcla subterránea y áspera que personifica las calles. Las 70 canciones ofrecen una mezcla de hip-hop, grime, electrónica y géneros musicales más amplios, incluidas las canciones del rapero británico Headie One, el dúo de hip-hop de Atlanta EARTGANG y el cantante y compositor británico John Newman.

El videojuego también incluye nuevos kits de FUT diseñados por Swedish House Mafia, AJ Tracey, CHIKA y DJ Snake.

