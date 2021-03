El youtuber Willyrex se suma a la fiebre de los NFTs: ¿Qué son y cómo funcionan?

"Llevo semanas preparando mis propios NFTs, ayer os prometí enseñaros una parte que llevamos avanzada... pronto sabréis más". Con este Tweet el youtuber Willyrex ha anunciado que el 31 de marzo pondrá a la venta sus primeros NFT. Esta venta podría marcar una tendencia a la que podrían sumarse otros youtubers e influencers españoles, como ya lo hacen en otros países.

?￰゚メᆬ? Llevo semanas preparando mis propios NFTs, ayer os prometi enseñaros una parte que llevamos avanzada... pronto sabreis mas ? pic.twitter.com/FrjBMw0AXt — Willyrex (@WillyrexYT) March 22, 2021

¿Qué son los NFTs?

Los Non Fungible Token son piezas de coleccionista -lo equivalente a obras de arte- en el mundo digital. No fungible significa que son piezas únicas no intercambiables, por lo que, aunque los archivos digitales se pueden duplicar solo la versión original dispone de un certificado de propiedad. Cualquier trabajo digital se puede "tokenizar" y las ventas pueden llegar a ser millonarias.

Hace unos días dio la vuelta al mundo la noticia de la venta de un collage de 5.000 imágenes por más de 57 millones de euros. Era la primera subasta digital de Christie's. En febrero, se vendió un meme creado en 2011, el de un gato con cuerpo de galleta volando, por más de 500.000 dólares. Días después, la cantante Grimes vendió una colección de obras digitales por más de 6 millones de dólares. Y el fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha vendido su primer Tweet por 2,9 millones de dólares. Incluso la NBA ha empezado a vender fragmentos de vídeos de jugadas antiguas.

Willyrex venderá los suyos, que ha creado en colaboración con el diseñador gráfico Zigor. Estarán disponibles solo 24 horas con precios que van desde 1 euro hasta los 2.000. El objetivo, como él mismo ha explicado, es que sus fans puedan tener algo exclusivo suyo. Sin embargo, la acogida entre sus seguidores ha sido muy dispar y ha levantado un debate en Twitter sobre la peligrosidad de las NFTs.

¿Son los NFTs peligrosos?

El principal problema de los NFTs es que la gente no sabe lo que está comprando. Por una parte, es difícil justificar el valor de algo que no existe físicamente. Lo que se obtiene no es la imagen, el tweet, el audio, o el archivo que sea, sino un certificado de propiedad sobre ella. Pero el comprador no tiene acceso exclusivo al contenido, que está disponible para todo el mundo. Además, estos nuevos mercados podrían caer en la especulación, como ya ha ocurrido con las criptomonedas. Otro asunto que preocupa a los usuarios es que cualquiera podría crear una copia idéntica a la original y generar un NFT sobre ella, así que la primera perdería su valor exclusivo.

Creer que un niño de 12 años no es capaz de comprar un NFT, es no tener ni idea de cómo funciona el mundo, la consecuencia de vivir en un mundo paralelo o simplemente en otro país. A todos ellos les invito a hablar al respecto con psicólogos, pedagogos y asociaciones de ludopatía — David Calle (@davidcpvm) March 24, 2021

En otros términos, los NFT utilizan la misma tecnología que las criptomonedas, que requiere un gran coste energético, porque necesitan de grandes centros de procesadores trabajando sin parar. El profesor de tecnología David Calle, ha alertado en Twitter de otro peligro: "¿Es ético que niños de 12 años entren en ese juego?" La creación, compra y distribución de NFTs es completamente legal, aunque se requiere que el comprador sea mayor de edad. Los seguidores de Willyrex, son en su mayoría niños.