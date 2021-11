WhatsApp no volverá a ser igual: los tres cambios que van a modificar tu día a día

Las redes sociales están presentes en el día a día de muchos de nosotros. Entrar en Twitter a revisar las noticias, pasarse por el muro de Facebook para ver que han compartido tus amigos o entrar en Instagram para ver las recomendaciones de los influencers son acciones que realizamos todos los días varias veces. Pero, sin duda alguna, la red social más utilizada es Whatsapp.

La aplicación de mensajería instantánea está presente en todas las franjas de edad sin excepción, permite enviar mensajes al instante a quién tú desees, siempre y cuando tengas conexión a internet, y cuando sufre alguna caída, muchos sufrimos por ello. Cada poco tiempo, la red social saca nuevas actualizaciones para modernizarse o permitir nuevas funcionalidades, como en este caso.

Hace escasos días, Whatsapp ha lanzado una actualización que incluye tres nuevas funcionalidades que debes conocer para sacar el máximo provecho en tu uso de la red de mensajería. Estas funciones afectan a las imágenes que envías a tus contactos, a la vista previa de los enlaces que compartes y a los stickers, que cada día se utilizan más.

El editor de fotos ha llegado a la versión de escritorio para ordenadores. Esto supone que, a partir de ahora los usuarios pueden usar sus ordenadores conectados para añadir 'stickers' y texto a las imágenes, así como recortarlas y rotarlas, una tarea que antes solo se podía hacer desde la aplicación móvil.

En segundo lugar podemos encontrar una novedad relacionada con la vista previa de los enlaces. Ha mejorado de manera notable y ahora pasa a ser completa, lo que supone que las personas que reciban un 'link' tendrán más contexto de lo que van a abrir antes de hacer clic.

Por último los stickers también se ven afectados y llegan a ellos las sugerencias. Esto supone reducir las pestañas por las que hay que pasar para encontrar uno de estos elementos si se quiere enviar en un chat. WhatsApp ha hecho que esta tarea sea más fácil y rápida con los 'stickers' contextuales, de forma que se sugerirán etiquetas mientras el usuario escribe, como ya sucede con los emoji. La app ha asegurado que con esta característica no puede ver las búsquedas y mensajes personales, protegidos por el cifrado de extremo a extremo.

La plataforma, propiedad de Facebook, ha recordado a través de su perfil en Twitter tres de las funciones que ha incorporado en la aplicación en las últimas semanas para "actualizar la forma de chatear" de sus usuarios y mejorarla. Ilustrando las mejoras, invita a los usuarios a utilizarlas en su día a día y sacarles el máximo partido. Seguro que en unos días, la aplicación sorprenderá con nuevas funcionalidades para seguir mejorando la experiencia de sus usuarios.

?? ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj