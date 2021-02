WhatsApp borrará millones de cuentas en los próximos días: cómo evitar que la tuya esté entre ellas

WhatsApp ha anunciado que va a eliminar las cuentas de los usuarios que utilicen una serie de aplicaciones que violan las condiciones de servicio de la propia app. Unas aplicaciones que sirven para personalizar la experiencia de los usuarios, pero que WhatsApp considera que ponen en peligro la seguridad de los que utilizan la aplicación de mensajería.

Cuenta temporalmente suspedida

Según ha explicado WhatsApp, si el usuario recibe un mensaje en el que se indica que su cuenta de WhatsApp está "suspendida temporalmente", la razón más probable para ello es que esté utilizando una versión no autorizada de la aplicación.

Una vez WhatsApp te suspende la cuenta, el usuario debe inmediatamente desinstalar las aplicaciones intrusas. Si no lo hace con inmediatez, la aplicación bloqueará tu cuenta de manera permanente.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explican desde WhatsApp.

Las aplicaciones que WhatsApp rechaza

Entre las aplicaciones que pueden provocar que WhatsApp suspenda tu cuenta se encuentran WhatsApp Plus y GB WhatsApp. Si tienes alguna de ellas instalada, debes borrarla inmediatamente.

Para volver a la versión oficial de WhatsApp es necesario guardar una copia de seguridad del historial de chats.

En el caso de GB WhatsApp hay que seguir los siguientes pasos:

-Esperar a que termine la suspensión temporal

-Ir a Más opciones > Chats > Copia de seguridad

-Ir a Ajustes del teléfono > Almacenamiento > Archivos

-Buscar la carpeta de GB WhatsApp y mantenerla presionada para seleccionarla.

- En la esquina de arriba a la derecha pulsar Más > Cambiar nombre y cambiar el nombre de la carpeta a WhatsApp.

- Abrir el Play Store y descargar la versión oficial de WhatsApp. Luego restaurar la copia de seguridad.

Si lo que tienes es WhatsApp Plus, simplemente se transferirán tus chats automáticamente a WhatsApp una vez descargues la aplicación.

Los cambios en la política de privacidad de WhatsApp

WhatsApp ha asegurado que los cambios que va a realizar en su política de privacidad no afectan a la privacidad de los mensajes y llamadas de los usuarios a través de la plataforma, ya que las conversaciones están protegidas con encriptación de extremo a extremo.

Desde hace una semana, los usuarios de WhatsApp han encontrado al abrir la aplicación un mensaje que les avisa de un próximo cambio en su política de Condiciones y Privacidad, que entrará en vigor el 8 de febrero.

Estos cambios se refieren a los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento. También a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp. Cambios que deberá aceptar para seguir usando la app a partir del 8 de febrero.

La compañía señaló entonces que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, y asegura que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.

Sin embargo, WhatsApp pertenece a Facebook, y el cambio en las políticas, y el requisito de aceptarlo para poder seguir usando el servicio de mensajería, ha alarmado a muchos usuarios, que han entendido que la compañía tiene o tendrá acceso al contenido de sus conversaciones.