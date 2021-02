Tus datos personales, en peligro: el método con el que pueden saber quién eres con solo Twitter y tu correo

En la era de la digitalización y de la desinformación, la seguridad de nuestros datos en la Red es una preocupación generalizada. Tanto es así que los marcos jurídicos de los países miembros y de la Unión Europea durante estos últimos años se han ido adaptando a uno de los fenómenos que ha irrumpido en el siglo XXI.

En nuestro país, por ejemplo, está vigente desde el año 2018 la Ley 3/2018 del 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Derechos Digitales que entre otras cosas reconoce los derechos digitales de las personas que tienen una cuenta en la red.

Ante el escenario en el que nos movemos, con la proliferación de cuentas falsas y bots que buscan, detrás de perfiles anónimos, intereses en nombre de una persona u organización, saber cómo podemos detectarlas para que no nos cause ningún problema puede tener una solución, aunque esta no siempre se pueda conseguir.

El caso de Rubén Sánchez

Así le ha sucedido por ejemplo al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. Al ser un personaje público dado su cargo dentro de la asociación de consumidores más importantes a nivel nacional, a diario recibe insultos por parte de personas que no dan la cara directamente en Twitter, cuando quieren apedrear a Rubén o a cualquier otro periodista con los que no está de acuerdo en el fondo del asunto.

Harto de esta situación, Rubén, con tan solo una cuenta de Twitter y un correo electrónico ha conseguido presentar a un usuario que se escondía detrás de la plataforma del pajarito azul bajo el pseudónimo “PETACARAS”. Tal y como lo explica en su cuenta de Twitter, desde esta cuenta se estaban profiriendo insultos contra su persona, así como hacia otros líderes de gran envergadura. Aunque la Ley 3/2018 permite identificar a estos usuarios públicamente con nombres y apellidos, Sánchez se ha limitado a publicar su nombre. Rubén.

El método para dar con la identidad de un usuario de Twitter

¿Cómo ha dado con él? Tal y como ha explicado en una cuenta de hilo de Twitter, en el que ha ido desgranando alguno de los polémicos tuits que se han publicado desde esta cuenta a personas de toda condición, Sánchez ha hecho un ingreso a través de su cuenta de Paypal. “Entré en mi cuenta de PayPal y le hice un ingreso de 19 céntimos (mi número de la suerte, como sabéis algunos por otra historia que conté hace tiempo: https://twitter.com/RubenSanchezTW/status/1075912820875767808) a la dirección de correo electrónico que deduje que pertenecía a "Petacaras", relata el periodista.

Este seguidor de VOX se llama Juan Ignacio B.B. En 15 minutos he averiguado su nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono móvil. El lunes tendrá una denuncia en el juzgado por amenazas. pic.twitter.com/uT6Agxs8dn — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 13, 2021

Gracias a ese método, explica el secretario general de FACUA, él ha podido presentar una denuncia a la persona que se escondía detrás del pseudónimo “PETACARAS”. Si alguien te insulta, amenaza o difama desde una cuenta de Twitter donde utiliza un seudónimo, puede que sea imposible averiguar su identidad. Pero en ocasiones es extraordinariamente fácil. Prueba a buscar en su TL (from:nombredeusuario) expresiones como "me llamo" o "soy".