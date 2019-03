The Internet Archive preservará el contenido público de Google+. La biblioteca digital The Internet Archive ha empezado a registrar toda la información pública presente en la red social Google+ ante su inminente cierre en abril, lo que supondrá al final de este trabajo el registro de unos 34 millones de elementos.

Google anunció el cierre de su red social Google+ el pasado año. Desde entonces, The Archive Team, el equipo que se encarga de almacenar toda la información de Internet para The Internet Archive, a través de su servicio 'The WayBack Machine', empezó a planear cómo almacenar todos los datos contenidos en Google+, como explican en una entrada en Reddit.

Google cerrará la red social el 19 de abril de este año, y desde el anuncio de su cierre, este equipo ha estado compartiendo y recopilando información sobre el tamaño, la actividad, los perfiles, las comunidades y las características de la red social de Google.

'The Archive Team' empezó a recopilar toda la información de Google+ en enero de este año. Como explican, los perfiles totales archivados hasta el momento cuentan con 50 lotes con mil mapas de sitio en cada lote, y cada mapa incluye 680 elementos con cien perfiles cada uno, lo que suma un total de 3.400 millones de perfiles archivados hasta la fecha. El proceso general concluirá con 34 millones de elementos almacenados.

Este trabajo sólo incluirá el contenido público "actualmente disponible" en la red social, por lo que toda información privada, y eliminada aunque fuera pública, quedará excluida.

Por otro lado, también existe una limitación en los comentarios de cada publicación, ya que no se sabe si se conservarán largos hilos de discusión, y los vídeos, fotografías y demás contenido multimedia se guardarán en baja resolución.

The Archive Team informa en esta misma entrada que aquellos usuarios que no quieran que el contenido de sus perfiles sea guardado deberán solicitar la eliminación de elementos específicos a través del procedimiento propio del Archivo de Internet.

Este equipo trabaja junto con el Archivo de Internet. Está formado por voluntarios para "salvar bits de la historia de Web que probablemente parezcan estar perdidos". en sus proyectos emplean una herramienta llamada 'Warrior', basada en un capturador de 'scripts', que se ejecutan en una máquina virtual contenida en un servidor.