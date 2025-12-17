Spotify permitirá a los usuarios decidir cómo funciona su algoritmo

La nueva función, denominada Prompted Playlist, permite a los oyentes generar listas a medida escribiendo exactamente su “playlist ideal”. En lugar de confiar únicamente en recomendaciones automáticas, los usuarios podrán dictar con precisión lo que quieren escuchar, desde géneros específicos hasta estados de ánimo o incluso momentos del día.

¿Qué es UNA Prompted Playlist?

Spotify ha empezado a probar en versión beta esta función con usuarios Premium en Nueva Zelanda. La idea es simple pero revolucionaria: en vez de que el algoritmo adivine tus gustos, tú le dices qué música quieres y cómo la quieres.

La herramienta aprovecha tu historial de escucha completo, desde el primer día, y lo combina con tus indicaciones escritas para construir una lista de reproducción personalizada y continuamente actualizada.

Imagina un Spotify que no solo aprende de ti, sino que te escucha y se adapta a tus palabras” Spotify Comunicado oficial

¿Cómo funciona en la práctica?

Para crear tu propia playlist, solo tienes que describir en la app lo que quieres escuchar: Puedes pedir géneros específicos, combinaciones de mood y energía, o incluso criterios detallados como “música para una carrera de 30 minutos”.

El algoritmo luego genera una lista que se puede actualizar diariamente o semanalmente, según tus preferencias y hábitos de escucha.

Además, cada canción incluirá una pequeña explicación de por qué fue elegida, para que el usuario entienda mejor cómo interactúa con el sistema.

Interfaz de búsqueda en Spotify

¿Por qué importa este cambio?

Hasta ahora, plataformas como Spotify se basaban en sistemas tradicionales de recomendaciones automáticas para sugerirte música. Su algoritmo observaba patrones —cómo escuchas, qué guardas o qué saltas— para intentar anticiparse a tus gustos. Pero con Prompted Playlist, el control pasa al usuario...

Por primera vez, tus ideas, tu lógica y tu creatividad pueden impulsar realmente el algoritmo de Spotify” Spotify Comunicado oficial

Esto abre nuevos caminos para que los oyentes construyan experiencias musicales más ricas y específicas sin depender exclusivamente de recomendaciones pasivas.

¿Cuándo llegará a todos?

Por ahora, la función está en fase de prueba en Nueva Zelanda, pero Spotify ha confirmado que planea expandirla a más países en los próximos meses. La compañía indica que esta herramienta es parte de una estrategia más amplia para hacer que la plataforma sea más interactiva e inteligente, redefiniendo cómo los usuarios se relacionan con sus recomendaciones musicales.

Implicaciones para artistas y oyentes

Para los usuarios, esto significa playlists que se sienten realmente hechas a tu medida. Para los artistas, supone nuevas formas de llegar a oyentes específicos, ya que serán tú —y no solo el algoritmo— quien determine qué músicas entran en cada lista.

Este paso podría seducir tanto a oyentes que buscan más control como a creadores que desean que sus contenidos sean descubiertos bajo criterios más personales.