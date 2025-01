Hasta ahora, la inteligencia artificial (IA), que es el futuro y que seguramente sea la industria que más dinero va a mover, porque lo va a cambiar y va a revolucionar todo, se la disputaban entre unos pocos, entre unos pocos americanos.

Pues estaba OpenAI, de San Alman, con ChatGPT. Luego Google tenía Perplexity, su propia inteligencia artificial. Elon Musk, otro magnate, Grok, una que creó para Twitter.

Inteligencias que han ido evolucionando poco a poco hasta que han visto que por la derecha iba con una velocidad tremenda y sin que nadie se hubiese enterado, DeepSeek, una inteligencia artificial china. La primera que ha llegado por lo menos a Occidente.

Las inteligencias artificiales, estos chatbots, necesitan, entre otros, chips para funcionar. Esos chips los diseña una empresa que se llama NVIDIA. Una empresa que había subido en valor en bolsa una barbaridad, tras las inversiones de la gente.

Lo que ocurre es esta nueva inteligencia artificial china utiliza un menor porcentaje de chips que el resto de las IA, por lo que ha hecho saltar las alarmas.

¿Cómo que China puede producir esto de una forma muchísimo más barata que el resto? Un hecho que ha provocado el desplome de Nvidia en bolsa, perdiendo 600.000 millones de dólares, la que ha sido la caída más grande en toda la historia de la bolsa en un solo día.

las diferencias por las que deepseek toma la delantera frente a chatgpt y otras ia

Para entender qué es lo que ha ocurrido con esta nueva aplicación de IA, hablamos en 'Herrera en COPE' con Jorge Morla, experto tecnológico, que subraya como principal diferencia y ventaja de DeepSeek frente a ChapGPT u otras IA que es "un 95% más barata".

Un hecho, destaca este experto, que "ha sacudido los pilares de la inteligencia artificial muy poquitos días después de que Trump anunciara una inversión de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial".

Sin lugar a dudas, "la gran diferencia es que DeepSeek es código abierto y es gratuito", y explica que surge con la "idea de que la gente se lo baje, se lo descargue y haga las modificaciones que quiera".

QUIÉN ES ALBERTO HERRERA SEGÚN CHATGPT o DEEPSEEK

Para saber realmente cuál es la diferencia entre ambas inteligencias artificiales, ChatGPT y DeepSeek, nada mejor que hacerlo con una misma pregunta para las dos.

En este caso, Jorge Morla no lo ha dudado y ha preguntado a los chats lo siguiente: ¿quién es Alberto Herrera, de 'Herrera en COPE'? Y estas son las respuestas que ha obtenido.

Según ChatGPT, Alberto Herrera es "uno de los más destacados de 'Herrera en COPE', ha ido ganando presencia...". Además, ofrece información de Alberto atendiendo a distintas categorías y particularidades.

Morla sigue contando la definición que este chat hace de Herrera Jr. sobre 'estilo y características': "tono cercano y jovial"; 'faceta musical': "siempre se ha mostrado muy interesado en la música".

Añade, además, ChatGPT que "bromea con frecuencia con su padre". Según esta información que Morla obtiene de esta IA, puede decirse que la respuesta es correcta.

Ahora bien, ¿qué ha dicho DeepSeek? Según la IA china, Alberto Herrera "es subdirector, su trabajo se centra en la parte técnica y en la producción, no suele aparecer en antena".

Por tanto, según las respuestas que Jorge Morla ha obtenido tras preguntar sobre Alberto Herrera, queda claro que DeepSeek “a veces comete unos fallos que hacen que no esté al nivel de algo como ChatGPT, evidentemente”.

¿Por qué la ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DEEPSEEK ES DE 2023?

Conociendo las diferencias entre ambas inteligencias artificiales, Alberto confiesa que utiliza ChatGPT "para inspirarme" pero, a la hora de necesitar datos lo hace con DeepSeeK, pero en ocasiones recibe como respuesta el siguiente mensaje "lo siento, pero los datos que tengo actualizados son del 2023".

¿Por qué ocurre esto? Como nos explica Morla es que esta IA china "no está enchufada a Internet y por eso se retroalimenta de lo que la gente le va contando", lo que ya nos da una pista de cuál es su calidad.

Matiza el experto tecnológico que esto también ocurre con otras inteligencias, "algunos de los modelos de ChatGPT, que tiene varios, tampoco están conectados a Internet".

Las preguntas para las que DeepSeek dice no tener respuesta, ¿qué hay detrás?

De DeepSeek, no podemos olvidar que es una IA de China, llama la atención la respuesta que ofrece a determinadas preguntas que guardan relación con el gobierno del país asiático, de las relaciones con el exterior y todo lo que conlleva el régimen.

Tanto Alberto como Jorge han comprobado que si le hacen algunas preguntas relacionadas con todos esos temas, no van a tener información alguna sobre ello.

Contaba Herrera que este fin de semana, tras preguntarle, por ejemplo, "¿qué es lo peor de China?" O "¿qué pasó en Tiananmén?", obtiene como respuesta el siguiente mensaje: “Sorry, the system is not available” (“Lo siento, el sistema no está disponible”).

Lo mismo le ha ocurrido al experto tecnología cuando le ha preguntado si "Taiwán es un país" y, aunque, como expone "en una primera respuesta, se va por las ramas, y te dice que es un tema muy complejo. Hay quien dice que sí, otros dicen que no. La República Popular China lo trata como si fuera una provincia más”.

Tras un segundo intento en el que vuelve a insistir, "Taiwán es un país, ¿sí o no?", es cuando obtiene esta respuesta "No. Es un tema complejo, si quieres te explico más, pero no".

Lo que denota que detrás de DeepSeek está "el partido comunista chino, y eso se nota". Además, recuerda Morla que "tenemos que ser conscientes de que las inteligencias artificiales occidentales también tienen sus sesgos".