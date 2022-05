Software: Microsoft libera el código fuente de 3D Movie Maker a petición de un usuario de Twitter

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Microsoft ha liberado el código fuente del programa 3D Movie Maker (3DMM) 27 años después de su lanzamiento y gracias a un usuario de Twitter, que se lo pidió a la propia compañía a través de la red social.

3D Movie Maker es un programa que Microsoft lanzó en 1995, que otorgaba a los usuarios la posibilidad de crear películas de forma sencilla. Para ello, se les permitía utilizar personajes animados y 'props' (accesorios u objetos usados por los actores y actrices) dentro de un entorno prerenderizado.

El código fuente de este programa ha sido liberado gracias a un usuario de Twitter conocido como Foone, que le ha pedido a la compañía a través de esta red social que le ofreciese este código para "expandirlo y extenderlo".

hey @Microsoft give me the source code to 3D Movie Maker. You released it in 1995 and I want to expand and extend it. my DMs are open, I'll help you open source it.

"He estado pirateando este programa de forma intermitente durante las últimas dos décadas. Quiero la fuente. Hay miles de películas hechas por fanáticos durante los últimos 27 años y ya no se pueden reproducir sin una VM o algún trupo de piratería muy complicado", ha señalado este usuario.

En su opinión, "sería genial revitalizar el programa y hacerlo gratuito" para introducir al resto de usuarios a conceptos básicos de la animación y utilizarlo también en el ámbito educativo.

Foone, por otra parte, ha indicado que el poder extender este programa de forma nativa "abriría la posibilidad de que tuviera una mayor usabilidad" y ha propuesto que abrirse camino en servicios como SteamWorks o Unity Store "podría permitirle agregar accesorios, actores, texturas y animaciones de terceros con hacer solo clic en un botón".

En este sentido, cabe destacar que este programa funciona con el motor de gráficos 3D creado por Argonaut Software, que también utilizan otros juegos como Carmageddon 1 y 2, Privateer 2: The Darkening y Croc.

En base a esta petición, Microsoft ha liberado el código fuente del programa, que ya está disponible en GitHub bajo la licencia MIT. Así lo ha anunciado el bloguero especializado en tecnología y miembro de la comunidad de este portal de desarrolladores Scott Hanselman.

Este ha agradecido la propuesta de Foone y ha agradecido la puesta a disposición de este código al manager de Microsoft Open Source Programs Office, Jeff Wilcox, y a Microsoft OSS.

