Software: Más de 1.000 profesionales evidencian el potencial del testeo para el lanzamiento de software en VLCtesting

"La presión para lanzar nuevos productos informáticos y software no pueden poner en peligro la calidad de los desarrollos", ha declarado la directora gerente del centro tecnológico especializado en TIC ITI, Laura Olcina, en la inauguración de VLCTesting, que ha reunido a cerca de 500 asistentes presenciales y más de mil en el formato 'online'.

VLCTesting, organizado por ITI, ha celebrado esta semana su XII edición en Valencia, en la que ha mostrado las últimas tendencias e innovaciones sobre el testeo de 'software' a través de 25 ponencias de profesionales de reconocida trayectoria.

En esta línea, la directora gerente de ITI ha señalado que "las pruebas de software son un factor clave para el éxito de los proyectos" y ha destacado que "este evento es uno de los muchos que celebramos con el objetivo de acercarnos a los profesionales y empresas, y realizar nuestra labor de transferencia, que resulta fundamental para construir una sociedad más inteligente y sostenible".

El testeo de 'software' añade valor al negocio, como ha destacado el Devops Customer Solutions Manager de Accenture, Pedro Sebastián, quien ha señalado en la primera de las ponencias que el "desarrollo de software debe incluir al testing porque gracias a él se construye producto".

El CEO y fundador de Proceso Social, Domingo Gaitero, y Javier Garzás, pionero en Agilidad en España y LATAM, han destacado que "los que no hacen pruebas o no creen en ellas son unos mediocres" y que la tecnología no es lo que más debe preocuparnos, "sino el proceso".

También ha participado el CEO de Construx Software, Steve McConnell, quien ha ofrecido a los profesionales del testing una serie de consejos personales y profesionales aprendidos a lo largo de su carrera profesional en el mundo del software.

"Para rendir al máximo nivel, es importante unir los conocimientos con la experiencia", ha destacado McConnell. También ha añadido que "la estrategia vital y profesional que funciona es, primero, elegir las opciones disponibles, y sobre esa base, dar el siguiente paso".

Otro de los ámbitos complejos donde realizar testeo de 'software' es en entornos regulados como el de la salud. El Principal Software Test Architect de Roche Solutions, Xavier Escudero, ha explicado cómo en la compañía han conseguido mejorar la automatización de las pruebas sobre soluciones diagnósticas que ayudan a los médicos a la toma de decisiones adecuadas para sus pacientes.

Por su parte, Paco Jorques y Desirée Redolat, CTO y QA Manager de Visual Limes, han demostrado con métricas cómo ayuda el testeo de 'software' a conseguir mejoras. "Lo que no se mide no se puede mejorar y si disponemos de código antiguo que no sea testable, hay que dedicar tiempo a modificarlo para que pueda serlo", han señalado.

En lo que respecta al metaverso, que también tiene cabida en el ámbito del testing, la QA Engineer de Voicemod, Belén Montes, ha detallado que "cuando se menciona al metaverso se suele pensar en grandes corporaciones y empresas, pero metaverso también se hace desde Valencia". En esta línea, ha aportado ideas con soluciones automáticas de test caseros para ser muy económicos a la hora de implementar soluciones fáciles.

Por su parte, la ponencia del Quality Advisor de Capitole Consulting, Joaquín Suárez, se ha centrado en criticar el tratamiento que los marcos ágiles le dan a la calidad y al testing, y en intentar aportar alguna idea que solucione este vacío. "Agilidad no significa velocidad, y el testing no ralentiza el desarrollo, no por ello entregaremos el trabajo más tarde".

La cita ha contado con el apoyo principal de sus patrocinadores Gold, Amaris Consulting, Fujitsu y Microsoft. También han apoyado el evento firmas como Ahora Flexygo, Arsys, Cuatroochenta, Excentia, MTP, New Work, NTTDATA, Nunsys, Panel, Posiflex – Honeywell y Sngular, como patrocinadores Premium. Y cuenta con la colaboración de Encamina, Kardumtech, Mcclane, Mobiliza Academy, Open Bootcamp, Punt Sistemes, SSTQB Brightest y Viewnext.

Asimismo, IVACE, REDIT, FEDIT, VLCTECHCITY, World Design Capital Valencia, Som Digitals, Distrito Digital Comunitat Valenciana, Northem Quality y QALOVERS, entre otros, se han sumado como TESTING LOVERS apoyando y dando cobertura a VLCTESTING. El evento ha contado también con un importante apoyo internacional que este año procede de LATAM, por lo que también han colaborado ArgenTesting, Nerderarla – Testearla, QUASSURE, Testing Bolivia, Testing Chile, Testing Paraguay y Testing Uruguay.

