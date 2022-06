Software: Las estadísticas de Oculus Move ya pueden sincronizarse en iOS con Health

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Las estadísticas de Oculus Move ya pueden sincronizarse tanto con la aplicación para dispositivos móviles de Oculus como con la 'app' Health de Apple, donde se reunirá la actividad que realice el usuario tanto en el mundo real como en el virtual.

La compañía explica en un comunicado que la sincronización con Health permite a los usuarios ver sus registros sobre entrenamientos en realidad virtual sin tener que introducirlos en esta aplicación de forma manual.

Esta opción está disponible para los usuarios de iOS que ya hayan vinculado la aplicación de monitorización de la actividad física Move, integrada en los cascos Quest, con la 'app' móvil de Oculus.

Esta última permite realizar un seguimiento desde el 'smartphone' de las calorías quemadas y los minutos dedicados a una aplicación específica, procedentes de títulos como el de boxeo en VR The Thrill of the Fight o de entrenamientos FitXR.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.