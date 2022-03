Software: Google recupera la presencialidad en su evento anual de desarrolladores, los días 11 y 12 de mayo

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google ha anunciado una nueva edición de su evento anual de desarrolladores, Google IO, que tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo y que lo hará, además, recuperando la asistencia presencial.

Google IO es el evento que la compañía tecnológica dedica a las novedades de software y este año se celebrará de forma presencial en el anfiteatro Shoreline, en Mountain View, California (Estados Unidos). También se retransmitirá online.

La presente edición tendrá dos jornadas, los días 11 y 12 de mayo, como se informa en la página oficial del evento y ha dado a conocer el propio CEO, Sundar Pichai, a través de Twitter.

La compañía recuperó Google I/O 2021 con un formato digital, después de que decidiera cancelar por completo la celebración de la conferencia de 2020 con motivo de la pandemia de coronavirus.

La conferencia del año pasado giró en torno a las novedades de Android 12 y Material You, y un nuevo panel de privacidad.

