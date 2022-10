Software: La 'app' Reloj de Google permite establecer alarmas para fechas concretas

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La última actualización de la aplicación Reloj, desarrollada por Gooogle para dispositivos Android, ya permite configurar alarmas para fechas concretas del año.

Actualmente, los usuarios de la app Reloj pueden establecer alarmas en días concretos de la semana, que se pueden seleccionar simultáneamente para que suene a una hora determinada solo un día o varios a la vez.

También ofrece la posibilidad de añadir un sonido determinado, así como la opción de vibración o rutinas del Asistente de Google. Así, se pueden añadir acciones para que tengan lugar al apagar la alarma.

Por ejemplo, ordenar al dispositivo que reproduzca información sobre el tiempo meteorológico, sobre eventos importantes del día incluidos en el calendario o recordatorios, entre otras rutinas.

Ahora Google ha lanzado una nueva actualización de su aplicación, la versión 7.3, en la que se integran configuraciones de alarma más flexibles para personalizar estas notificaciones.

Entre ellas, la posibilidad de establecer una alarma para una fecha concreta. Esto es posible porque ahora la nueva actualización de Reloj de Google introduce la opción 'Definir alarma', que despliega un calendario para seleccionar el día, el mes y el año de la alarma, tal y como ha adelantado el editor técnico de Esper.io, Mishaal Rahman.

De esta manera, se pueden configurar alarmas en fechas posteriores a la semana actual ––que hasta ahora venía por defecto en la aplicación–– y ordenar que estas comiencen días, semanas o meses después.

Por otra parte, con esta nueva versión de la 'app', los usuarios podrán pausar una alarma un día específico del mes o de la semana en el caso de haber configurado previamente una rutina de notificaciones.

De ese modo, si se ha establecido una alarma todos los días de la semana a una hora concreta y uno de esos días no se requiere dicha alerta, se puede cancelar o pausar la alarma de ese día de forma exclusiva.

Una vez elegido el día y tras hacer clic en el botón 'Pausar alarma', se abre una vista del calendario, en el que se debe establecer la fecha de inicio y de conclusión de la pausa.

De ese modo, no será necesario crear dos configuraciones diferentes ––establecer la alarma hasta dicho día y desde ese día en adelante–– ni tampoco desactivar o activar manualmente una alarma cuando no se necesita, por ejemplo, un día festivo o durante las vacaciones.

Con estas novedades, Rahman ha advertido funcionalidades enfocadas a la salud en versiones superiores a 7.3, que integran los registros de tos y ronquidos nocturnos en la aplicación de Reloj de Google.

Finalmente, el editor ha alertado que la actualización 7.3 de Google también ha implementado cambios en su versión para tabletas. En ellas, las alarmas y el temporizador "probablemente se inicien cuando se pulse el reloj desde la pantalla de bloqueo".

