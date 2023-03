Siete alumnas de Arahal (Sevilla) dan nombre a una nueva bacteria descubierta

Un grupo de siete alumnas del IES Campiña de Arahal (Sevilla) han ganado un concurso internacional para poner nombre a una bacteria recién descubierta, a la que han llamado 'Rubusidaeus', lo que ha sido validado por un jurado que se lo ha comunicado a las alumnas desde Jerusalén (Israel).

Según han informado a EFE fuentes de la iniciativa, las alumnas propusieron un nombre que, en dos palabras, 'Rubus idaeus' se refiere a la frambuesa, tras comprobar la peculiar forma de la bacteria tanto al microscopio como en fotografías, y después de descartar otras opciones.

El grupo está formado por las alumnas de 17 años que cursan segundo de Bachillerato: Andrea Rodríguez, María Pascual, Clara Hurtado, Claudia Jiménez, Elena Vera, Marta Rodríguez y Paola Ternero; que ahora no solo entran en la historia de la ciencia, sino que sus nombres quedarán publicados en un artículo de la Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas (ICSP), que es responsable de la publicación del Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias (lista de nombres y taxones de bacterias aprobados).

La decisión del jurado les ha sido comunicada hoy por videollamada por parte del profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén Aharon Oren, editor de la lista de validación de nombres de la IJSEM y que forma parte del comité citado junto con otros representantes de las sociedades de microbiología de carácter internacional.