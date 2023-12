La Plataforma Inteligente de Destinos, los fondos europeos y la IA, ejes de Fitur Know-How & Export

La Plataforma Inteligente de Destinos (PID), el papel de los fondos europeos en la transformación digital del sector turístico y la Inteligencia Artificial serán el centro de la XII edición de Fitur Know-How & Export, que se celebrará del 24 al 28 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), organizada por Ifema Madrid.

La Plataforma Inteligente de Destinos tendrá un protagonismo especial en en una edición en la que se hablará sobre cómo los fondos europeos están ayudando a la transformación digital de los destinos, de los casos de uso de la PID y de la importancia de los datos en la mejora de la gestión del turismo.

También se prestará especial atención al modelo de destinos turísticos inteligentes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Para ello, se contará con representantes de instituciones multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial también estará presente no solo con ponencias, sino también con el primer concurso de soluciones para el turismo desarrolladas con Inteligencia Artificial para el que se han recibido cerca de 20 candidaturas de destinos y empresas del sector. La entrega de los primeros Premios "The IA for Tourism Awards 2024" tendrá lugar el 25 de enero.

Todo ello sin olvidar la importancia de la sostenibilidad, poniendo el foco en la transición del sector a la economía circular y en la creación de experiencias agropecuarias, así como en el conocimiento de buenas prácticas en ODS del sector fruto del grupo de trabajo del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

EMPRESAS EXPOSITORAS

En la parte expositiva, se presentarán un total de 40 empresas, entre las que se incluyen Adestic, Alojapro, AR Visión, Arkikus, Atmoblile Apps, Aumentur, Bioscore-Turistec, Clarke Modet -Turistec, Clorian, Dielmo 3d, Dingus, Doblemente, Dome, Escapping, Grupo Innovaris -Innaudit, GVAM Guías Interactivas, Gymkana Digital Turísticas, Hotetec, Infotickting, Inteligencia Turística y Lookish travel guide.

A ellas se suman Mabrian Technologies, Misterplan, Ruralgest, Movilok Showcases, Ok Localted, OpenRoom, Optimizadata, Padword, Profit Room, Puntodis Accessible Solutiones, Quohotel CEI, Sihote, Sismotur, Solarcycle, Spalopia, T4S, Tec-Soft Consulting, Tickmore, Timon Hotel, Turistec y Unblock.

Finalmente, en la zona de talleres de Fitur Know-How & Export, los profesionales del turismo podrán encontrar una amplia oferta formativa, que incluye desde digitalización hotelera, el impacto de la sostenibilidad en las reservas, el uso de GPT gratis en las oficinas de turismo para atraer turistas o el uso innovador de las visitas virtuales y la implantación de señalización turística inteligente.