El perfil del desarrollador web se afianza en empresas de diferentes ámbitos y sectores con una empleabilidad del 94%

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

La incorporación de la figura del desarrollo web a la empresa permite un ahorro de costes al evitar tener que externalizar ciertos servicios, lo que ha repercutido en el incremento de la empleabilidad de ese perfil hasta en un 94 por ciento.

Compañías tecnológicas, pero también de cualquier sector, están empezando a contratar desarrolladores movidos por ventajas como la posibilidad de innovar en la carta de presentación de productos y servicios, y la expansión del negocio a otros mercados de interés.

La incorporación de esta figura a la empresa permite un ahorro de costes, al no tener que externalizar ciertos servicios, y una innovación constante que ayudarán en la digitalización y la modernización de la compañía a la hora de ser más competitivos.

La empleabilidad de estos profesionales ha crecido hasta un 94 por ciento, como señalan dede el ecosistema de conocimiento digital The Valley en un comunicado. Los datos extraídos del informe sobre el Estado del mercado laboral en España realizado por Infojobs y Esade en 2021 muestran que pueden encontrarse más de 50.000 ofertas de trabajo dirigidas a desarrolladores, con salarios de 40.000 euros de media.

Estos perfiles serán muy demandados en los próximos años según el último informe de empleabilidad de la ONTSI de la Comisión Europea, ya que se busca duplicar el número de empleados en esta y otras áreas tecnológicas antes de 2030.

La figura del desarrollador web será imprescindible en empresas de cualquier sector que quieran tener unos procesos digitales en constante evolución, y además del desarrollo de productos a medida, dada su formación será capaz de asegurar los datos de la empresa, actualizar los servidores en la nube y garantizar la capacidad de los sistemas para obtener el máximo rendimiento.

El desarrollador también contribuirá al crecimiento digital de la empresa, en un contexto rápidamente cambiante, y al ahorro de tiempo en la puesta en marcha de los proyectos internos, ateniéndose a las premisas de la empresa de productividad y eficiencia.

Hasta ahora, la demanda de desarrolladores ha sido en gran parte cubierta por perfiles formados de manera intensiva en 'bootcamps', una fórmula que no aporta la práctica suficiente para luego desenvolverse en la empresa porque "al final son profesionales que no están preparados para trabajar en proyectos reales, pues se dedica mucho tiempo a tener que formarles una vez se incorporan a las compañías y eso les resta valor profesional", explica el director de Proyectos del Máster en Desarrollo Web: Full Stack de The Valley, Gedeón Domínguez.

Ante esta situación, en The Valley han preparado el Máster en Desarrollo Web: Full Stack basado en la práctica real y supervisada por profesionales en activo, en el que además de conocimiento se dan clases "en entornos reales para que el alumno sea capaz de salir con garantías al mercado laboral", indica Manuel Fosela, profesor de The Valley.