Notificaciones Covid: Google aclara por qué te puede salir este mensaje en tu teléfono

Algunos usuarios descubrían una nueva herramienta en los ajustes de sus dispositivos móviles. Es la opción “Notificación de exposiciones al COVID-19”. Ante esta alternativa, numerosos usuarios se han planteado por qué aparece y sin previo aviso: ¿Estarían Google y Apple espiándonos?, apuntaban algunos tras toparse con esta notificación en sus respectivos móviles.

La respuesta es certera: no.Google y Apple avisaron de que esta nueva opción está por el momento inactiva porque no hay apps oficiales que permitan utilizarla (por el momento, insisto) adecuadamente. No nos estarían espiándonos, algo que han insistido en comunicar desde un principio. Cuando la opción se active, el usuario tendrá todo el control y en ningún momento será posible recolectar información respecto a su ubicación, por ejemplo.





Esta explicación llega tras que si difundiese un vídeo a través de Whatsapp dónde un usuario indicaba que el Gobierno había “metido ya una aplicación para el coronavirus”.

El Ejecutivo no ha "metido" nada en nuestros teléfonos: dos de las empresas tecnológicas más importantes en el mundo han avisado de cómo desplegarán su “solución” de rastro de contactos, con esta nueva opción. Eso sí, la herramienta aparece en los dispositivos pero todavía no puede emplearse. Está deshabilitada. Es un sistema que por sí mismo necesita una aplicación que todavía no está desarrollada por lo que permanece en desuso. Es decir, tenemos la herramienta en los sistemas pero no la app que permitiría hacer uso de la misma. Se supone que con esta opción, se podría comunicar si hemos resultado infectados por coronavirus por lo que se podría lanzar un aviso a cualquier persona que pueda haber estado en contacto con el usuario. No se utilizaría ni la cobertura, ni datos móviles ni la geolocalización. De esta forma se protegería la seguridad al máximo. Para acceder a esta opción debes seguir los siguientes pasos: Abrir los ajustes, entrar en el apartado de Google y pulsar en "Notificación de exposiciones al COVID-19".

Este aviso se produciría de forma anónima ya que el sistema no guarda datos reconocibles sino una especie de “clave” que se generaría de forma segura... sin incluir datos como nuestro nombre o teléfono.

A comienzos de abril se aseguraba que ambas firmas colaborarían en la lucha contra el coronavirus. Y en ello andan, en intentar que la tecnología sea una herramienta que nos permita luchar contra el coronavirus.