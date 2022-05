Mil escritores y periodistas piden la gestión colectiva de derechos de autor

Mil autores y periodistas han suscrito un comunicado en el que piden que quede reconocida en la norma de transposición de la directiva europea sobre derechos de autor la "gestión colectiva obligatoria de los derechos de autores y periodistas mediante entidades de gestión de derechos".

La Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) ha recordado este lunes que desde el pasado mes de diciembre se tramita en el Congreso como proyecto de ley el real decreto en el que se transpone la directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital, sujeto todavía a la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

Los sucesivos aplazamientos, ha indicado ACE, hacen que siga vigente una normativa "en la que no se contempla de facto el derecho de los autores a percibir la compensación económica justa por el uso de sus publicaciones en prensa por parte de las grandes plataformas de la sociedad de la información".

Recuerda también que junto a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las Federaciones de Periodistas de CC. OO., UGT. y el Sindicato de Periodistas, con el respaldo de las entidades autorales representadas en Seguir Creando, presentaron a todos los Grupos Parlamentarios, el pasado mes de enero una propuesta de enmienda al Artículo 129 del Real Decreto en la que se contempla la gestión a través de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autores y periodistas.

Además, pedían la asignación de al menos un 15 % de los ingresos que perciban las empresas periodísticas y asimiladas de las plataformas de la sociedad de la información por los usos digitales de los contenidos incorporados a ellas y la no consideración de esos ingresos como parte del salario que periodistas y, en su caso, autores, perciban de las correspondientes empresas.

Los autores y periodistas europeos solicitan que el texto legal definitivo garantice sus derechos y les asegure una remuneración justa y equitativa a través de la gestión colectiva obligatoria de sus derechos.

ACE y FAPE y otras entidades pusieron en marcha, el pasado mes de febrero, a través de Change.org, una campaña de recogida de firmas de escritores y periodistas en el que piden la gestión colectiva obligatoria y destacan: "Sin autores no hay cultura. Sin periodistas no hay información" además de asegurar que "Google no puede imponer la ley de la selva en la red".

La petición ha sido firmada por más de mil escritores y periodistas españoles, entre ellos el premio Cervantes Antonio Gamoneda, los premios nacionales de las letras españolas y académicos de la RAE José María Merino y Carme Riera, de los premios nacionales de poesía Antonio Colinas, Juan Carlos Mestre, Ángeles Mora, Olvido García Valdés y Guillermo Carnero; de Narrativa, Luis Landero y Juan José Millás; de Literatura Dramática, Juan Mayorga y Santiago Martín Bermúdez, entre otros, señala ACE.