Microsoft paraliza el proyecto de realidad virtual de Xbox

La realidad virtual se ha convertido en los últimos años en una interesante oportunidad de negocio para las principales empresas de desarrollo de videojuegos, tanto por la novedad del sistema como por las posibilidades que ofrece. Sony comercializa su set Playstation VR desde hace casi dos años, mientras que para PC, las Oculus Rift y las HTC Vive ya llevan en el mercado cerca de tres años. En lo que respecta a Xbox, la otra gran plataforma de videojuegos de sobremesa, el chief marketing officer de Microsoft, Mike Nichols, informó el pasado mes de junio al portal de videojuegos Gameindustry.biz de que la compañía no tenía ningún plan de lanzar unas gafas de realidad virtual para su consola.

Sin embargo, según fuentes del medio tecnológico CNET, parece que Microsoft realmente estaba ocultando el desarrollo de un set de realidad virtual para Xbox One. Pero lo más interesante no es eso, sino que el proyecto ha sido temporalmente paralizado a la espera de que la tecnología avance más para estar a la altura de lo que tienen en mente los desarrolladores de Microsoft. Desde hace años, la empresa ha estado buscando activamente partners para desarrollar juegos para el supuesto set VR de Xbox que, según la información de CNET, no era capaz de alcanzar la resolución de las Oculus Rift ni de las HTC Vive.

Todos estos datos cobran mucho sentido teniendo en cuenta que la Xbox One X, la consola más potente de Microsoft, fue desarrollada con la realidad virtual en mente que, sin embargo, no llegó a alcanzar el mínimo de calidad que la compañía quería, ni por software ni por hardware, con excesivos y gruesos cables para funcionar. Ante este problema, el elevado precio de las opciones que permiten eliminar los cables para convertir en inalámbrica la conexión, que muchas veces sobrepasa el precio de las propias gafas, no ha sido considerado como una solución viable por el momento, pero desde Microsoft sí que quieren hacer uso de ella cuando su precio baje.