¿Cuál es el mejor Battle Royal? Estos son los 5 más jugados en la actualidad

Worms Rumble es el nuevo Battle Royal que llega al mundo de los videojuegos. La saga de los 'gusanitos' llevaba desaparecida desde 2016, y cuatro años después, la desarrolladora Team 17 ha anunciado un nuevo título para finales de 2020. Coincidiendo con esto, aquí llega el top 5 de los Battle Royal más jugados en la actualidad.

Sin ser precursor en este formato de videojuego, se ha convertido sin duda alguna en el Battle Royal más conocido y jugado de los últimos cinco años. Aunque existe desde 2011, en 2017 es cuando su desarrolladora, Epic Games, decidió lanzar este juego como Battle Royal gratuito, y pronto alcanzó cifras históricas.

En 2020 su popularidad ha ido cuesta abajo por la aparición de otros títulos, pero sigue manteniendo una buena base de jugadores activos, cerca de los 350 millones. Su innovadores sistema de construcción, armas y vehículos, mecánicas fáciles, estilo animado de los personajes, sus bailes y skins, y una historia suficientemente atrayente, le mantienen en la cima.

2. Call Of Duty WARZONE

Call Of Duty siempre ha sido uno de los grandes videojuegos de guerra. Su modo online fue precursor en el mundo, pero en los últimos años parecía haberse quedado estancado, anticuado, y con una fórmula que llevaban usando más de 15 años. Un modo campaña repetitivo, al igual que el online hicieron que COD abandonsae la primera posición de los shooters.

Sin embargo, en 2019 Activison e Infinity Ward sacaron a la venta Call of Duty Modern Warfare, y en 2020 llegó de forma gratuita Warzone, el nuevo modo de juego en formato Battle Royal. Su gran cantidad de armas, un mapa enorme con 150 jugadores por partida, vehículos y un aspecto mucho más serio que el resto de competidores, le valió para ser la novedad y superar los 100 millones de jugadores en menos de seis meses. Eso sí, descargarlo por primera vez te supondrá casi 200 gigas de memoria.

3. APEX Legends

Fue la primera gran amenaza de Fortnite por el trono de los Battle Royal antes de la salida de Warzone. Sin embargo, su momento de gloria y novedad a penas duró un mes. La desarrolladora Respawn Entertainment sorprendió al mundo con un juego futurista basado en la saga Titanfall. Aunque cuenta con más de 100 millones de jugadores desde su lanzamiento en 2019, la falta de novedades ha hecho que el Apex se estanque.

4. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

El padre de los Battle Royal. Hubo varios antes que él, pero su aparición fue el principio de este tipo de videojuegos. En julio de 2016 surgió este formato de 100 personas en un mapa en el que se comienza sin armas ni objetos, y a partir de ahí se tiene que ir avanzando. Su éxito incial fue eclipsado por Fortnite al año siguiente.

Con un precio de salida de 50 euros, fue descendiendo hasta costar 30, y de esa cifra no ha bajado. El no ser gratuito ha sido una de las principales razones de su caída de jugadores, pero PUBG Corporation no ha dado cifras en esta año 2020.

5. Garena Free Fire

Este juego para móviles nació en 2017 como una copia exacta del PUBG. Sin emabrgo, ha dio evolucionando con el paso del tiempo, adoptando mecánicas o accesorios de otros juegos como Fortnite y su modelo de skins. Disponible para IOS y Andorid, en 2020 llegó a alcanzar los 60 millones de jugadores y a formar parte de los eSports.