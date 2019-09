Fortnite es uno de los muchos juegos Battle Royale que salieron en 2017 y éste ha sido un éxito arrollador. No hay manera de ignorar su popularidad, tomando los primeros puestos en la plataforma Twitch y siendo probablemente uno de los juegos más jugados de la historia reciente.

Durante el año pasado, Fortnite se convirtió en un fenómeno que se encontraba en boca de todo el mundo. Sólo tienes que acercarte al patio de un colegio para ver que sale en muchas de las conversaciones de nuestros hijos.

En 2019, Fortnite sigue siendo referencia en el sector de los videojuegos del tipo Battle Royale. Fornite sigue siendo el juego de moda entre los jóvenes y no tan jóvenes y hay mucha gente que se hace preguntas del tipo de:

¿Qué es Fortnite? ¿Por qué el videojuego Fortnite es tan adictivo? ¿Cómo Fortnite se hizo famoso? ¿Por qué Fornite es tan popular? ¿Qué tiene el Fortnite que no tengan otros juegos del mismo género? ¿Cómo jugar Fortnite? o ¿Puede Fortnite Battle Royale un videojuego de tiros servir para educar?

Vamos a responder a algunas de ellas.

¿Qué es Fortnite?

A estas alturas, poca gente desconocerá el juego Fortnite, e incluso seguramente alguien de nuestro entorno es jugador habitual. Según la Wikipedia, Fortnite es un videojuego del año 2017 desarrollado por la empresa Epic Games, lanzado como diferentes paquetes de software que presentan diferentes modos de juego, pero que comparten el mismo motor general de juego y las mecánicas. Fue anunciado en los Spike Video Game Awards en 2011.

Inicialmente, se trataba de un juego de zombies en el que los supervivientes tenían que cooperar online para mantenerse a salvo de los muertos vivientes, que intentaban conquistar la tierra.

Sin embargo, no alcanzó la fama hasta que no se lanzó su modo Battle Royale, en el que pueden participar hasta 100 jugadores y cuyo objetivo es ser el último que quede en pie en la partida. A raíz de esto, se ha convertido en un éxito de masas.

Aunque la versión Battle Royale de Fortnite es totalmente gratuita, se pueden comprar determinados packs de temporada, saludos, bailes o skins que ha hecho rica a su empresa. Según SuperData Research, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, Fortnite generó ingresos por 1.200 millones de dólares y tiene más de 125 millones de jugadores activos.

Consigue recaudar unos 300 millones de dólares al mes. Actualmente, Fortnite se puede jugar en PC, Mac, PS4, Xbox, Switch, iOS y Android. Hacerlo multiplataforma ha sido la clave de su expansión..

¿Por qué el videojuego Fortnite es tan adictivo?

Fortnite alberga todo lo que necesita un jugador casual para disfrutar de un juego. Un modelo "Free to Play" que hace que no haya que pagar para probarlo. Además, las compras son estéticas y no proporcionan ventajas para ganar y las temporadas son la piedra angular de todo el proyecto donde la gente compra el pase para conseguir objetos.

La mecánica del juego es más sencilla y orientada a un público casual. Además, nos permite construir para cambiar el entorno, poder escondernos o acceder a objetos y posiciones elevadas donde poder usar el francotirador.

Pero al final tiene más o menos lo mismo que otros juegos, es decir, apuntar, disparar, matar y ganar.

Entonces ¿Por qué el videojuego Fortnite es tan adictivo?

Una de las claves de su éxito y rápida difusión es su alta accesibilidad. Lo primero, al reducir el precio del juego a cero, abría el abanico de posibles nuevos jugadores. Además, Fortnite tiene menos requisitos de sistema que otros juegos y se puede jugar en PC, consolas o smartphones.

Tiene un progreso para los jugadores. El Pase de Batalla, el cual nos permite ir subiendo de nivel y conseguir ítems como skins (tajes), bailes o gestos, así como comprar skins legendarias y otros recursos de lujo cuyo valor es puramente estético.

Lo segundo, Fortnite también le debe parte de su éxito a los creadores de contenido en Youtube o Twitch ya que son visualizados por millones de usuarios.

Y por último y no menos importante, está el componente social. Si todos tus amigos de colegio juegan, tu juegas. Es un fenómeno que los psicólogos lo llaman pertenencia al grupo o manada. A día de hoy ya todos sabemos que Fortnite es un fenómeno mundial que está reventando el mercado de los videojuegos y actúa casi como si fuera una droga. Es parecido a la película "Los juegos del hambre", los jugadores son arrojados a una isla en la que deben buscar recursos de todo tipo, incluidas las armas y construir defensas mientras matan adversarios, siempre con el objetivo de ser el último que quede con vida.

Todos queremos ser líderes y presumir delante de nuestros amigos de ser el último.

Son partidas rápidas, cada partida dura como mucho veinte minutos si eres un experto y menos de un minuto si estás aprendiendo. El factor suerte es determinante como en los juegos de azar. Vas a volver a jugar con la la frase de a ver si ésta vez gano en poco tiempo. Esto genera en nuestro cuerpo dopamina.

¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotrasmisor conocido como “la hormona de la recompensa”, aumenta su disponibilidad cerebral cada vez que alguien gana jugando. Es como una droga.

Es la principal razón para quedarse atrapado y volver a jugar al Fortnite. Si a esto le unes el factor grupo, que supone jugar en equipo para matar enemigos y jugar a un videojuego violento, genera un aumento de las hormonas ligadas al estrés como la adrenalina, generando un cóctel de hormonas en nuestro cerebro que nos produce satisfacción.

En el caso de los niños el riesgo es mayor debido a su vulnerabilidad e inmadurez cerebral; el desarrollo de la respuesta impulsiva. Un chico de 12 años tendrá más tendencia a acciones impulsivas y volverse agresivo.

Conclusión. ¿Es el videojuego Fortnite adictivo? Si, Fortnite Battle Royale tiene más atractivos que el reto de quedar el último superviviente de la batalla, su entorno gráfico es visual y colorido, el aspecto o skin de los jugadores es desenfadado y cambiable y además están los saludos y bailes. Te permiten crear comunidad, pertenencia al grupo y un buen rollo que fomenta la convivencia. Pero como padres debemos poner límites desde el principio, estableciendo tiempos y sobre todo no prohibiendo el juego porque si no conseguiremos justo lo contrario.

¿Puede Fortnite Battle Royale un videojuego de tiros servir para educar?

Los videojuegos son una herramienta útil para el aprendizaje gracias a la enorme atracción que ejerce sobre los niños. Te pueden ayudar a hacer cálculos más rápidamente, a mejorar los reflejos, la coordinación y fomentar el trabajo en grupo, gestión de emociones o a tomar decisiones siempre y cuando tengamos unos límites.

Se trata de ayudar al niño/adolescente a construir hábitos saludables con horarios. Se deben de cumplir horarios de sueño y estudio, pero también de actividad física, vida familiar, espacios de diversión, etc. pero jugar un rato no tiene por qué ser malo ya que no se sentirá excluido. Debemos limitar el tiempo de cualquier dispositivo electrónico.

Permitirle acceder al mundo Fortnite y una negociación del tiempo que puede jugar será beneficioso. Establecemos claramente que las habilidades sociales hay que adquirirlas en la vida real.

El problema mayor no es que el juego sea adictivo, sino que el adulto responsable se sienta incapaz de ejercer su rol con su hijo. La típica frase: "Quiero que sea feliz" termina siendo un error. Como padres debemos educar el deseo de jugar, mostrar un mundo que vaya más allá de las redes sociales o de un videojuego.

Debemos hacer que ellos recapaciten sobre la adicción de los juegos. Hacer que sean conscientes de las horas que invierten en él y cómo esto puede ayudarles a gestionar su tiempo para otras cosas. Un niño feliz es el que hace de todo un poco.