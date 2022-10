Medios sociales: Twitter permite combinar imágenes, vídeos y GIFs en un mismo 'tuit' para iOS y Android

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha anunciado un nuevo formato de publicaciones mixtas, en las que se pueden combinar vídeos, imágenes y GIFs en un solo 'tuit', que ya está disponible para la aplicación de iOS y Android.

Hasta ahora, la red social solo permitía redactar un 'tuit' de hasta 280 caracteres e incluir hasta cuatro fotos, un archivo GIF o un vídeo, tal y como expone en su Centro de Ayuda.

Sin embargo, hace unos meses, el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi advirtió que la compañía estaba trabajando en una nueva funcionalidad que permitía adjuntar diferentes tipos de archivo y publicarlos en un mismo 'tuit'.

Tiempo después, en julio, la compañía confirmó en un comunicado replicado por TechCrunch que estaba iniciando unas pruebas en las que permitían a los usuarios realizar publicaciones mixtas con diferentes formatos multimedia. Esto es, imágenes, vídeos y GIFs.

Entonces, Twitter indicó que esta característica solo estaba disponible para algunos usuarios por un tiempo limitado. Además, solo se podría acceder a ella a través de la aplicación móvil, ya que no estaba habilitada para la versión de Escritorio.

Con ello, expresó que con estas pruebas esperaba "aprender cómo las personas combinan los diferentes formatos para expresarse de manera creativa más allá de los 280 caracteres".

La compañía ha confirmado ahora a través de un comunicado en su blog que está implementando esta característica para iOS y Android y que se pueden insertar diferentes archivos multimedia en un mismo tuit.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.



You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

El formato de publicación continúa siendo el mismo que hasta ahora, puesto que al redactar un 'tuit', la aplicación permite agregar hasta cuatro vídeos, imágenes y/o GIFs por publicación.

A pesar de que esta opción solo está disponible para los mencionados sistemas operativos, Twitter ha subrayado que las publicaciones con diferentes tipos de contenido se pueden visualizar en todas las plataformas.

Por otra parte, Twitter ha recordado que este lanzamiento se complementa con dos nuevos formatos de publicaciónde vídeo (a pantalla completa y un nuevo carrusel de vídeos en la pestaña 'Explorar'), características que presentó hace unos días.

