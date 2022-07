Medios sociales: Twitter implementa un botón para controlar menciones y abandonar conversaciones

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha puesto a disposición de los usuarios un nuevo botón que permite controlar los hilos de las conversaciones en las que hayan sido mencionados por otros contactos y desetiquetarse de ellas, una opción ya disponible para todos los dispositivos.

A principios de abril la compañía anunció que estaba implementando en fase de pruebas una herramienta denominada 'Unmentioning', que permitía bloquear menciones indeseadas.

En principio, este botón estaría destinado para la versión web de este servicio, donde comenzó a desplegar un botón en el apartado de Opciones de las publicaciones, representado con tres puntos horizontales.

Entonces, la red social especificó que el hecho de abandonar una conversación no implicaba que los usuarios ya no pudiesen acceder a ella o visualizarla, sino que esta se mantendría el servicio.

Ahora la compañía ha anunciado a través de su cuenta Twitter Safety que ha introducido este botón en todas las cuentas de la red social y se ha implementado en todos los dispositivos.

Sometimes you want to see yourself out.



Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

Para poder acceder a esta opción, los usuarios deberán pulsar los tres puntos horizontales de la publicación en la que hayan sido mencionados y escoger la opción 'Salir de esta conversación'.

Entonces, Twitter desplegará una ventana emergente en la que les informará de las consecuencias de abandonar la conversación en la que hayan sido mencionados.

En primer lugar, indica que al desetiquetar el nombre de usuario, este permanecerá en la publicación, pero se desetiquetará del tuit original y de todas las respuestas que éste reciba.

Asimismo, una vez desetiquetado de esta conversación, se detendrán las futuras menciones en ella y tampoco se recibirán notificaciones en el caso de que otros usuarios interactúen en este hilo de Twitter.

