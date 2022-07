Medios sociales: El servicio de Twitter está caído

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter está experimentando problemas este jueves que impiden a los usuarios usar la red social con normalidad, que se extienden también a herramientas complementarias como TweetDeck.

Los usuarios están experimentando problemas para acceder a la red social, tanto en la web como en la aplicación móvil. Al intentar iniciar sesión, se remite al usuario a una "página no disponible", en la que la compañía ya indica que se enfocaran en "poner todo en funcionamiento lo más pronto posible".

Además de dar problemas en el iniciar sesión, los fallos en la plataforma también cierran las sesiones previamente abiertas. Los problemas se manifiestan también en herramientas como TweetDeck, donde no es posible cargar imágenes ni programar contenidos.

Según detalla el portal Down Detector, los fallos se empezaron a identificar hacia las 13:45 horas (España peninsular) de este jueves. En Is The Service Down se aprecia en el mapa que la caída del servicio es global, con países como España, Francia, Estados Unidos, México, India o Japón entre los más afectados.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.