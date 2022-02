Medios sociales: La sección de noticias de Facebook pasa a llamarse solo Feed

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Facebook ha decidido cambiar de nombre a su apartado principal 'News feed', conocido como sección de noticias en español y desde el que muestra las publicaciones de otros usuarios y grupos, que desde ahora pasa a llamarse solamente Feed.

Así lo ha anunciado la red social propiedad de Meta a través de su cuenta de Twitter, donde ha explicado que el cambio de nombre de sección de noticias a solo Feed pasa a ser efectivo desde este martes.

El actual Feed de Facebook es "lista de historias en constante actualización que aparece en la parte central de la página de inicio", como explica la plataforma en su página de soporte.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc

En este apartado es donde el usuario accede a la mayor parte de contendos de Facebook, como actualizaciones de estado, fotos, vídeos, enlaces, actividad de aplicaciones y Me gusta de personas, páginas y grupos, ordenadas por el algoritmo de la red social.

También se incluyen los contenidos de fuentes externas, como grupos o noticias con las que los amigos del usuario hayan interactuado, aunque no las siga. Los miembros de la red social pueden ocultar los contenidos que no prefieran ver.

Las noticias son solo un tipo de los contenidos que se muestran a los usuarios en su Feed, y Facebook ha optado por eliminar esta referencia en el nombre del apartado.

